El Port de Tarragona creix un 8% i signa el seu segon millor any

El Port de Tarragona va moure més de 34 milions de tones durant el 2017, una xifra que suposa un creixement del 7,8% respecte de l’any anterior. En valors absoluts, aquests 34 milions són el segon millor registre de la història de la infraestructura portuària tarragonina. Les instal·lacions portuàries van obtenir uns ingressos de 57,4 milions d’euros, un 9,75% més que el 2016, i un resultat d’explotació de 10,8 milions d’euros.

El principal segment de negoci que ha provocat aquests bons resultats és el dels productes químics i petroquímics, que històricament han sigut el gran mercat del Port de Tarragona, ja que representen dues terceres parts de la seva activitat. Va registrar creixements destacats en cru (9,5 milions, amb un increment del 12,5%), altres productes petrolífers (10,7 milions, un 6,2% més) i productes químics i adobs (1,7 milions, un 4,2% més).

A banda del gran protagonisme que els petroquímics i derivats van tenir el 2017, també va ser un bon any per a diversos tràfics que són estratègics en les polítiques de diversificació del Port de Tarragona. És el cas del paper i la pasta de paper (585.033 tones, amb un increment del 42,6%), els automòbils (200.209 unitats, un 30,7% més) i els animals vius, que també experimenten un increment important en caps de bestiar (344.438, un +28%) i una pujada encara més notòria si es computa per tones (61.925 tones, un +68,2%). Com a factors negatius, destaca el retrocés en agroalimentaris i en els contenidors.

El president de l’Autoritat Portuària, Josep Andreu, creu que el creixement continuarà si continuen potenciant “els agroalimentaris i la càrrega general”, a banda de l’increment que esperen “en productes petroquímics quan el nou moll de la Química estigui al 100%”.