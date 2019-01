El govern espanyol augmenta el pressupost per a infraestructures un 40% i un 6,2% per a les comunitats autònomes

El consell de minstres ha aprovat aquest divendres l'avantprojecte de pressupostos generals de l'Estat per aquest 2019 que inclou 7.572 milions per a infraestructures, xifra que suposa un augment del 40% respecte a l'any passat. Els comptes també preveuen un increment del 6,2% del pressupost destinat a les comunitats autònomes (110.570 milions d'euros). Els nous comptes, però, només entraran en vigor si el PSOE -que no té majoria ni al Congrés ni al Senat- aconsegueix que les corts els aprovin.

La partida que més augmenta respecte al 2018 dels principals capítols és la de l'atenció a la dependència, un 59,3% més, mentre que el pressupost dedicat a les pensions puja un 6,2% per l'increment de les pensions que ha aprovat l'executiu de Pedro Sánchez per aquest 2019, un 1,6% com a mínim.

"Més enllà de les xifres, es tracta de pressupostos per buscar un futur i fugir d'un passat en blanc i negre del qual alguns aquests dies estan tenint nostàlgia", ha destacat la ministra portaveu, Isabel Celaá.

Per elaborar els pressupostos -que dilluns inicien una tramitació parlamentària incerta-, el ministeri d'Economia ha actualitzat el quadre macroeconòmic pel 2019 amb una previsió del creixement del PIB del 2,2% i una reducció de l'atur fins al 14%.

Missatges a VOX

La portaveu, acompanyada de les titulars d'Hisenda i Economia, María Jesús Montero i Nadia Calviño, ha subratllat que els pressupostos inclouen un increment en matèria de lluita contra la violència masclista", una mesura que és un missatge "per aquells que pretenen retirar ajudes o destrossar pactes que s'han aconseguit amb molt d'esforç", ha dit Celeá en al·lusió a Vox.

En el terreny territorial i amb un clar missatge també a Vox, ha assegurat que els nous comptes "emparen i alhora defensen el disseny territorial" que recull la Constitució. "Ni divisió ni centralisme predemocràtic: suport a les comunitats i reforma del model per enfortir-lo i no debilitar-lo", ha advertit Celaá.

Montero té previst presentar dilluns al Congrés els pressupostos per inciar el tràmit parlementari. Està previst que el debat i votació de les esmenes a la totalitat se celebrin el 12 i 13 de febrer. Els govern espanyol té previst invertir a Catalunya prop del 18%, una xifra similar al PIB català, com a gest cap a Catalunya. El PSOE necessita el suport del PDECat i ERC als pressupostos per poder aprovar-los. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha demanat a Pedro Sánchez aquest divendres més gestos.