Els preus s'ensorren al març i Espanya flirteja amb la deflació

L'economia espanyola està al límit de la deflació. L'índex de preus al consum (IPC), que mesura l'evolució del preu del cistell de la compra, ha crescut un 0,1% aquest març respecte al mateix mes del 2019, mentre que, si es compara amb el febrer, els preus han experimentat una caiguda del 0,3%, segons les dades avançades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La taxa de creixement interanual del 0,1% contrasta amb la del mes anterior, que va ser del 0,7%. Així mateix, al febrer els preus van augmentar un 0,4% respecte al gener, mentre que aquest març han entrat en taxes negatives.

La deflació (o reducció dels preus del consum) és un dels símptomes habituals de les economies que estan en recessió o a punt d'entrar-hi, ja que les famílies redueixen el seu consum i, per tant, les empreses s'han d'adaptar i abaixar els preus per intentar mantenir els volums de vendes. No obstant, l'INE no apunta a cap retrocés de la demanda per explicar la forta davallada de preus, sinó que indica que es deu a una disminució del preu dels carburants, que ha arrossegat a la baixa els preus d'altres productes.

De fet, el petroli està en mínims històrics fruit de les tensions entre Rússia i l'Aràbia Saudita sobre els nivells d'extracció i per la caiguda de la demanda de cru causada per les mesures de confinament imposades a la majoria d'economies desenvolupades del planeta per l'epidèmia de la covid-19.