Protesta dels repartidors de Glovo divendres al vespre

Nova onada de protestes dels repartidors de Glovo. Els missatgers de l’aplicació han convocat una manifestació pacífica per a aquest divendres. La marxa anirà de la plaça del Doctor Letamendi fins a la plaça Sant Jaume, segons va avançar Economía Digital i ha confirmat l’ARA. A partir de les vuit del vespre, els glovers pararan durant les tres hores de més demanda a domicili. Els de Barcelona no són els únics que han convocat protestes per als pròxims dies, i també s’estan preparant aturades semblants a Madrid, València, Valladolid o Bilbao. De fet, els primers a aturar-se van ser els repartidors de Saragossa, que van deixar de repartir durant tota una nit la setmana passada.

Millores de les condicions

Entre altres demandes, volen millores en els bonus i la tarifa base que cobren per cada encàrrec. A més, els glovers continuen reclamant que són falsos autònoms, ja que malgrat que fan la seva activitat com a treballadors per compte propi, asseguren que, per exemple, la plataforma els penalitza si no accepten comandes.