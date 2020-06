Puig ultima la compra de la firma de maquillatge Charlotte Tilbury per 900 milions

L'empresa catalana de perfums i moda Puig desafia la crisi del coronavirus i està a punt de tancar la compra de la firma anglesa de maquillatge Charlotte Tilbury per 900 milions d'euros, segons ha avançat l'agència Bloomberg. La companyia creada a Londres el 2013 i que porta el nom de la seva fundadora l'han promocionat conegudes actrius com Penélope Cruz i models com Kate Moss.

Segons Bloomberg, diverses companyies del sector, que no han volgut fer declaracions, han presentat una oferta per quedar-se-la. Entre aquestes hi ha Unilever, la francesa L'Oréal, la nord-americana Estée Lauder i la japonesa Shiseido. Finalment s'ha imposat l'oferta de Puig, que s'ha aliat amb la firma d'inversió BDT Capital Partners per adquirir Charlotte Tilbury. La propietària de la firma londinenca mantindrà una participació minoritària en el negoci.

Consultada per l'ARA, la firma catalana no ha volgut ni confirmar ni desmentir la compra, però Bloomberg assegura que està previst que l'operació es tanqui aquesta mateixa setmana. Charlotte Tilbury comercialitza els seus productes en botigues especialitzades, entre les quals hi ha la coneguda cadena Sephora.

Puig, que té una situació financera sanejada, ha sigut una de les companyies que ha demanat més de 100 milions d'euros en crèdits ICO durant la crisi del coronavirus, tal com va avançar l'ARA, davant la perspectiva d'una caiguda del consum.

L'empresa familiar va tancar el 2018, els últims resultats fets públics, amb unes vendes que es van acostar als 2.000 milions d'euros, unes xifres molt semblants a les del 2017. Pel que fa al benefici net, sí que va augmentar un 6% i va arribar als 242 milions d'euros. Del total de vendes, un 14% es van concentrar a Espanya i el 86% restant a la resta del món: un 41% en mercats emergents, és a dir, fora de la Unió Europea i de Nord-amèrica.