Puig bat rècords de vendes i beneficis i llança una plataforma per liderar la innovació al sector

L'empresa familiar de moda i fragàncies Puig va tancar el 2017 amb rècord de vendes i beneficis. El president executiu de la companyia, Marc Puig, ha explicat aquest dijous que l'any passat van facturar 1.935 milions d'euros, és a dir, un 8% més que l'exercici anterior. A més, els beneficis de la companyia es van disparar un 47%, fins als 228 milions d'euros.

"Hem sigut una empresa molt consistent i estem contents perquè estem en un sector de gran volatilitat, molt exposat a l'èxit dels llançaments puntuals", ha explicat Puig. Tot i això, el també conseller delegat de la firma admet que s'han quedat 65 milions per darrere de l'objectiu de vendes que es van marcar ara fa tres anys, amb el seu pla estratègic: "És cert que no hem arribat als 2.000 milions de facturació previstos, però ens hem quedat en 1.935 milions, que és un creixement que està molt per sobre del que hi ha al sector", ha matisat. Puig ha explicat que el menor pes de les vendes a finals el 2017 es deu, bàsicament, a l'impacte que ha tingut en els últims mesos l'enfortiment de l'euro respecte a la resta de divises.

Pel que fa als beneficis, Puig ha destacat que l'augment del 47% és fruit d'haver "deixat de tenir algunes despeses". "Ja vam dir que els primers anys del pla hi hauria impactes per inversions i suport a les marques, i que el 2017 aquestes despeses extraordinàries ja haurien donat fruits", ha explicat.

Aquest any, la companyia espera tenir un creixement constant per sobre del 5%, tot i que Puig ja ha avisat que això no quedarà reflectit en les vendes: "Esperem que les vendes siguin planes per l'evolució de l'euro, que s'ha reforçat, i també per una nova normativa comptable que ens obliga a modificar la manera de presentar algunes despeses associades als compromisos amb els clients, que passaran de ser despeses a comptabilitzar-se com a menys vendes".

Puig no descarta noves adquisicions

L'optimisme de Puig es manté també durant la pròxima dècada. La companyia assegura que l'objectiu del 2025 és arribar als 3.000 milions d'euros de facturació. Per aconseguir-ho, aquesta empresa familiar no descarta fer noves adquisicions corporatives.

"Creiem que el creixement orgànic és limitat, de menys de dos dígits, tot i que nosaltres podem estar per sobre", ha explicat Puig. I ha afegit: "No tenim pressa ni urgència, però si hi ha oportunitats que encaixin amb el nostre perfil serem proactius i seguirem en la nostra línia i, per tant, sí que pot ser que part d'aquest creixement vingui del creixement inorgànic".

La companyia, que compta amb el 39% de la seva plantilla a Espanya, ha obert dues filials noves durant el 2017, a Colòmbia i Austràlia, i ara esperen obrir-ne dues més a Malàisia i Tailàndia amb una 'joint venture'.

A més, Puig ha anunciat una nova aliança amb la marca de calçat i cosmètica Christian Louboutin. La companyia ha aconseguit una llicència de marca per encarregar-se de les fragàncies associades a la marca i, a curt termini, crear-ne de noves. "Suposa entrar en una categoria diferent augmentant la seva oferta de distribució, però és una prova", ha explicat Puig.

Per la seva banda, la previsió de vendes a través d'internet passa per "arribar als dos dígits de facturació el 2020".

Capitalitzar la innovació al sector

Puig també ha anunciat aquest dijous la seva intenció de convertir-se en l'empresa líder en innovació en el sector de les fragàncies. "Veiem moviments de placa tectònica al sector", ha assegurat Puig, que s'ha mostrat especialment preocupat pels canvis d'hàbits dels consumidors. "Si la gent només parla pel xat del telèfon, la fragància no té gaire sentit".

Malgrat això, la companyia és optimista i manté que el sector no està en declivi. "Som optimistes i crec que aquesta categoria continua tenint recorregut sempre que sapiguem innovar i aportar el que el consumidor vol", ha matisat el president executiu.

En aquest sentit, Puig ha presentat el projecte Puig Futures, una plataforma amb la qual vol aprofundir en la creació de noves marques, estudiar les inversions sobre terceres i buscar solucions tecnològiques per al sector. La iniciativa encara no té un pressupost dotat, però Puig ja n'ha fet públic el primer projecte, 'Air Parfum', una màquina que millora l'experiència de compra a la botiga "perquè et permet olorar una vintena de fragàncies sense que se't saturi el nas", ha conclòs Puig.