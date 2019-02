Dia 2 del Mobile: el haka i el Barça, units pel 5G

UNA DANSA MAORI A TRES BANDES. Hi ha més d’una manera de demostrar als visitants del MWC els avantatges de la baixa latència que tenen les connexions 5G. Si ahir els parlava del quartet de rock que tocava en directe repartit entre dues ubicacions separades (els estands d’Ericsson i de Vodafone), avui toca destacar que Orange ha anat un pas més enllà distribuint entre tres seus -l’estand de la Gran Via, la central del carrer Garcilaso de Barcelona i la botiga de la Puerta del Sol de Madrid- els membres d’un equip de rugbi fictici que interpretaven conjuntament el haka, la dansa de guerra amb què la selecció de Nova Zelanda mira d’intimidar els equips rivals abans dels partits. L’experiència té un mèrit especial perquè connecta sense retard visible espais separats per 600 quilòmetres fent servir antenes de ràdio 5G sobre la xarxa troncal 4G de l’operadora francesa.

EL CAMP NOU JA TÉ 5G. John Hoffman, el factòtum de la GSMA, no perd cap ocasió per manifestar la seva devoció blaugrana, deixant clar de passada qui mana de debò aquí. Ahir deia que el 5G era com el futbol, una feina d’equip, però que la posició que ell ocupava era la de Messi. Va ser en presència dels màxims responsables de la Mobile World Capital, Telefónica i el Barça, durant l’acte de presentació de la xarxa amb quatre antenes de 5G que l’operadora deixarà instal·lada de manera permanent al Camp Nou. Inicialment no estarà a disposició dels espectadors -no la podrien fer servir perquè encara no es venen telèfons amb 5G-, sinó que servirà per connectar càmeres de 360 graus que proporcionen imatges esfèriques de l’estadi en temps real, visibles amb visors de realitat virtual. Ves que el club no hagi de cobrar el servei com a opció de Movistar+ per compensar les entrades que deixi de vendre.

BARISTES PEL MATEIX PEDREGAR QUE ELS TAXISTES. A l’estand de Korea Telecom he pogut prendre un got de xocolata calenta per berenar que m’ha servit el braç mecànic del beat2E, un robot dispensador de begudes fredes i calentes molt diferent de les màquines de cafè aigualit habituals als llocs públics. He triat entre les 27 opcions de cafès i infusions disponibles amb una aplicació mòbil que després de pagar m’ha indicat el número de la meva comanda -que apareixia en una pantalla del robot, com les dels McDonald’s- i m’ha donat un codi PIN per recollir-la. La màquina està connectada a la xarxa 5G per interpretar les ordres verbals, reconèixer la cara del client, gestionar el manteniment preventiu i la reposició de consumibles, i, quan està desocupada, fer gestos simpàtics amb el braç per atreure compradors. Costa 100.000 dòlars i l’empresa Dal.komm ja en té desplegades més de 200 a Corea del Sud. Els baristes de Starbucks ja poden anar buscant feina.

GROC, UN COLOR COMPROMÈS. Com és habitual, la cinta oficial per penjar-se al coll la credencial del MWC està patrocinada per Huawei. I, com també és habitual, quan entres a l’estand del seu rival Ericsson te n’ofereixen una altra amb la seva marca, per si la vols canviar. L’any passat aquesta cinta alternativa era de color groc, cosa que va provocar no pocs comentaris malintencionats d’alguns visitants de fora de Catalunya. Potser per això la d’aquest any és de color negre. Però el groc s’ha tornat a colar aquest any entre els elements d’identificació: era groga la polsera per entrar diumenge a la presentació del mòbil plegable de Huawei, i també és groga la que dona accés a la zona reservada de l’estand de Seat. Per cert, els de Martorell participen aquest any per primera vegada en la campanya de repartiment d’insígnies col·leccionables amb el robot verd d’Android que els congressistes més addictes van acumulant i penjant-se a la cinta del coll durant tota la setmana. El motiu és que el sistema operatiu mòbil de Google tindrà més presència als cotxes Seat: als futurs models ja es podrà fer servir Android Auto sense haver d’endollar el mòbil amb un cable USB.