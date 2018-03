Els jubilats tornen als carrers: "Rajoy, lladre, ens roba la pensió"

Les pensions i aquelles persones que les perceben s'han situat al centre del debat polític. Montoro recuperava aquesta setmana la seva proposta de rebaixar l'IRPF a les persones "de més edat" i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat aquest dijous que compareixerà al Congrés de Diputats en un ple monogràfic per parlar de pensions. Tot això després que la multitudinària manifestació de jubilats de fa una setmana sorprengués autoritats i partits. A més, l'anunci del president ha estat poques hores abans que els grans sindicats i les marees de periodistes hagin tornat a sortir al carrer per demanar una pujada de les pensions superior al 0,25%. "Ja fa temps que fan servir els pensionistes amb finalitats polítiques", diu el José Luis, un jubilat de 66 anys que, després d'una hora i mitja de protesta sota la pluja, continua davant d'una de les seus del ministeri d'Hisenda a Madrid.

"Ja fa temps que fan servir els pensionistes amb finalitats polítiques" José Luis Jubilat, 66 anys

El debat sobre la sostenibilitat del sistema de pensions està sobre la taula dels polítics del Pacte de Toledo com una reforma "urgent" des de fa més d'un any, però les protestes multitudinàries dels jubilats i pensionistes han esclatat en plena pugna entre PP i Ciutadans i amb l'executiu central sense pressupostos. Per això, les últimes setmanes tots els partits han fet les seves propostes. El PSOE presentava aquesta setmana una proposta perquè aquestes retribucions pugin un 1,6% en funció de la previsió de l'IPC, una reclamació de la majoria de partits. Podem, ERC, PDECat i PNB ja van presentar una proposta similar l'any passat. A més, la UGT ha portat als tribunals la pujada del 0,25% d'aquest any en considerar que el govern espanyol ha vulnerat la llei aprovant-la via reial decret i no via reial decret-llei.



540x306 Els pensionistes tornen als carrers amb crits contra Rajoy i les "pensions de misèria" / J.M Els pensionistes tornen als carrers amb crits contra Rajoy i les "pensions de misèria" / J.M

Diversos flancs, doncs, acorralen l'executiu espanyol en la batalla per la reforma de les pensions i el conflicte es fa visible al carrer. Aquest dijous centenars de pensionistes han tornat a sortir als carrers de Madrid malgrat la pluja amb crits contra el govern i directament contra Rajoy i contra unes "pensions de misèria". "Rajoy, lladre, ens roba le pensió" o "Sí que es pot", són alguns dels crits que s'han sentit davant el ministeri d'Hisenda.

"La meva pensió no s'ha mogut pràcticament en cinc anys" Carmen Jubilada, 80 anys

"Rajoy i Montoro que diguin el que vulguin, fins ara no han fet res", diu indignat el Jesús, un jubilat de 67 anys natiu de Toledo que ha acudit a la manifestació. Ja va ser-hi fa una setmana quan van aconseguir tallar un dels accessos del Congrés de Diputats i assegura que continuarà sortint. Denuncia que ja va patir les conseqüències de la reforma laboral quan va ser acomiadat amb 12 dies d'indemnització amb 63 anys i que després de dos anys a l'atur ara cobra una pensió que considera minsa. Al seu costat, la Carmen, de 80 anys, fa que sí amb el cap i assegura que els últims anys la seva pensió s'ha mantingut gairebé plana mentre la vida s'ha encarit. Un grup de pensionistes a la seva dreta s'expliquen entre ells com amb prou feines tenen diners per a les dues primeres setmanes del mes quan cobren la pensió.

Però, segons el govern espanyol, els recursos són els que són. La secretària d'estat d'Economia, Irene Garrido, ha explicat aquest dijous en una roda de premsa que el que cobren els jubilats i la resta de pensionistes ha de ser "el màxim" que es pot permetre el sistema. Rajoy ja ha dit en diverses ocasions que la Seguretat Social (en dèficit històric i més endeutada que mai) no es pot permetre augmentar les pensions més del 0,25%.

"Que gestionin millor els ingressos i paguin part de les pensions a través dels pressupostos de l'Estat", diu el José Luís, que creu que l'anunci de Rajoy d'aquest dijous i la proposta de rebaixar l'IRPF als jubilats és només "un intent perquè els tornin a votar els que fins ara els votaven".