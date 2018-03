Guindos avisa el seu sucessor que cal estar preparat per una pujada de tipus

Román Escolano ja és oficialment el nou ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat de la tercera legislatura del govern de Mariano Rajoy. El futur vicepresident del Banc Central Europeu i ja exministre d'Economia, Luis de Guindos, ha traspassat les seves funcions a Escolano en un acte a la seu del mnisteri. En el seu primer discurs com a ministre d'Economia, Escolano ha marcat com les seves prioritats la internacionalització de l'economia espanyola i la voluntat d'aprofitar el Brexit per convertir Espanya en un país que influeixi de manera "decisiva" a la Unió Europea, dos objectius que es marca després d'asseverar que "el sector financer espanyol ja no és una preocupació".

L'acte ha comptat amb bona part dels ministres de Rajoy, inclosa la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i un Guindos visiblement satisfet que ha corroborat el continuisme del canvi. Guindos ha augurat que "Espanya sortirà de la crisi" durant el mandat d'Escolano, però li ha recordat alguns reptes que trobarà, com ara la pujada inevitable dels tipus d'interès que afectarà Espanya perquè té un alt nivell d'endeutament.

Un relleu de continuisme

El futur vicepresident del Banc Central Europeu (BCE) ha elogiat Escolano i ha establert un paral·lelisme entre les seves dues trajectòries professionals, tots dos tècnics del ministeri d'Economia que han anat escalant posicions. "Considero Román una persona de l'equip d'Economia; va viure, com a president de l'Institut Oficial de Crèdit (ICO), els anys més difícils", ha dit Guindos.

Rajoy va comunicar el relleu oficialment aquest dimecres i Escolano ja s'ha assegut aquest divendres a la reunió del consell de ministres. Guindos i Escolano s'han parlat de tu en tot moment i s'ha fet visible la complicitat entre ells. L'un ha elogiat la tasca de l'altre i el nou ministre ha subratllat l'avanç que s'ha dut a terme fins ara, però ha marcat tres grans eixos per consolidar la recuperació: estabilitat pressupostària, continuïtat de les reformes i obertura a l'exterior.

D'entrada, el relleu no suposa cap canvi de competències i el perfil d'Escolano, recomanat pel mateix Guindos, és molt similar al del seu predecessor. És per això que l'oposició i els sindicats han criticat Rajoy per no aprofitar el canvi per fer una reforma més a fons de l'executiu.