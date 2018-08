El català Ramón Laguarta serà el nou conseller delegat mundial de PepsiCo

260x366 Ramón Laguarta, nou conseller delegat mundial de PepsiCo / PEPSICO Ramón Laguarta, nou conseller delegat mundial de PepsiCo / PEPSICO

Un directiu català serà el nou conseller delegat a nivell mundial del grup de refrescos i 'snacks' PepsiCo. La companyia ha anunciat aquest dilluns que el seu consell d'administració ha elegit per unanimitat Ramón Laguarta, de 54 anys, per succeir Indra K. Nooyi al capdavant de l'empresa. Nooyi, de 62 anys, renunciarà el 3 d'octubre després de 24 anys amb la companyia, els últims 12 com a consellera delegada, segons ha informat PepsiCo.

L'executiva seguirà de presidenta de la multinacional fins a principis del 2019 per garantir una transició fluida i sense problemes. El barceloní Ramón Laguarta també va ser elegit membre de la junta directiva de la companyia i s'incorporarà a partir del 3 d'octubre.

El directiu català es convertirà en el sisè conseller delegat en els 53 anys d'història de PepsiCo. L'empresa sempre ha nomenat els seus primers directius entre treballadors de dins de l'organització. "Liderar PepsiCo va ser realment l'honor de la meva vida, i estic increïblement orgullosa de tot el que hem fet en els últims 12 anys", ha dit Nooyi, nascuda a l'Índia, a través d'un comunicat.

Segons ha recordat PepsiCo, des del 31 de desembre del 2006 el rendiment total per als accionistes va ser del 162% fins al 31 de desembre del 2017. Els dividends per acció gairebé es van triplicar durant la gestió de Nooyi, d'1,16 dòlars el 2006 a 3,17 el 2017, una taxa de creixement anual composta de gairebé un 10%.

Sobre Ramón Laguarta Nooyi ha dit: "És exactament la persona adequada per construir sobre el nostre èxit. És un excel·lent executiu amb un llarg i provat historial de negocis en creixement [...] i ha demostrat que sap com navegar amb èxit. Ramón ha sigut un soci fonamental en la gestió de l'empresa, i estic segura que portarà PepsiCo a noves i majors altures els anys vinents".