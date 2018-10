Rodrigo Rato ingressa a la presó: "Demano perdó a la societat"

L'expresident de Bankia i exvicepresident del govern del PP Rodrigo Rato ha ingressat aquest dijous a la presó madrilenya de Soto del Real per començar a complir la condemna de quatre anys i mig imposada per l'Audiència Nacional per l'escàndol de les targetes 'black'. Abans d'entrar a la presó, l'exministre d'Economia del PP s'ha adreçat als periodistes per demanar disculpes. "Assumeixo els errors que hagi pogut cometre i demano perdó a la societat i a aquelles persones que s'hagin pogut sentir decebudes o afectades", ha dit.

Segons la sentència del Suprem, que va confirmar la condemna de l'Audiència Nacional, Rato va cometre un delicte continuat d'apropiació indeguda per la seva participació en un sistema "pervertit des del seu origen" que consistia a repartir entre alts càrrecs i consellers de l'entitat targetes bancàries opaques a ulls d'Hisenda que permetien als seus titulars utilitzar-les sense justificar les despeses.

D'aquesta manera, els directius de Caja Madrid primer i Bankia després es van gastar 12 milions d'euros del banc per a consum personal, dels quals 2,6 milions corresponen a l'etapa de l'exministre popular al capdavant de Bankia. La sentència considera provat que Rodrigo Rato va normalitzar un sistema que havia impulsat Miguel Blesa, expresident de Caja Madrid, que va morir l'any passat.