Renault, Nissan i Mitsubishi s'alien amb Google per fer taxis autònoms

L'aliança automobilística Renault-Nissan-Mitsubishi estudia una possible associació amb Google per desenvolupar taxis autònoms i altres serveis que utilitzin vehicles de conducció autònoma.

Segons la publicació japonesa 'Nikkei', els fabricants d'automòbils treballaran amb Waymo, la companyia de tecnologia de conducció autònoma d'Alphabet (Google). L'acord esrà en la fase final i les companyies planegen fer-lo públic aquesta primavera.

Renault-Nissan-Mitsubishi ja va firmar amb Google el setembre de l'any passat un acord global tecnològic per integrar el sistema operatiu Android en els seus vehicles, i així, oferir serveis d'entreteniment intel·ligent i aplicacions per als seus clients. Es preveu que amb aquest acord, que començarà el 2021, es registri un augment de les vendes que superi els 14 milions d'unitats per a finals del 2022.

El pla ja ha anunciat que també inclourà el llançament de 12 nous vehicles elèctrics de zero emissions, noves tecnologies de conducció autònoma i el desplegament de l'Alliance Intelligent Cloud, que proporcionarà una plataforma per integrar l'administració de dades, sistemes d'informació i entreteniment i per facilitar actualitzacions i diagnòstics remots.

A finals del 2018, Waymo va llançar el seu primer servei comercial amb cotxes autònoms a Phoenix (Estats Units). El servei cobrarà als passatgers individuals per viatge i a les empreses, com Walmart, que vulguin pagar per portar els seus clients a les botigues.