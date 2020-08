La Reserva Federal posa una marxa més en la lluita contra la crisi

La Reserva Federal, el banc centrals dels Estats Units, posa una marxa més per evitar un cataclisme econòmic. En un esperat discurs aquest dijous, el president de l'organisme, Jerome Powell, ha anunciat canvis en la política de lluita contra la crisi –especialment virulenta als EUA– provocada el covid mitjançant una aproximació més agressiva a l'estabilitat de preus.

Un dels principals mandats dels bancs centrals és evitar que la inflació –el ritme de creixement dels preus del cistell de la compra– es desboqui, cosa que provocaria que les famílies perdessin poder adquisitiu, però també evitar una espiral deflacionista, és a dir, que els preus disminueixin. "Una inflació persistentment massa baixa és perjudicial", ha dit Powell.

El perill de la deflació apareix sobretot en temps de crisi, i actualment tant l'economia mundial com la nord-americana passen per en una de les recessions més fortes que es recorden. La raó és lògica: el consum cau –hi ha més gent a l'atur o amb risc de perdre la feina– i, per mantenir les vendes, els negocis retallen preus.

L'atur preocupa Powell, conscient que "gran part de l'economia" seguirà tocada mentre duri l'epidèmia, amb conseqüències negatives per al mercat laboral. Segons les últimes dades fetes públiques aquest dijous, la setmana passada es va tornar a superar el milió de peticions per al subsidi d'atur per segona setmana consecutiva als EUA.

Flexibilització de l'objectiu

Davant d'aquesta situació, la Fed ha canviat l'estratègia que seguien els bancs centrals des de fa quasi 40 anys. Fins ara, els organismes monetaris es marcaven un objectiu d'inflació, habitualment una mica per sota del 2% anual, i intentaven orientar les seves polítiques a assolir aquest objectiu.

No obstant, la Fed espera una crisi tan dura i prolongada que no compta poder ni tan sols acostar-se al seu objectiu d'inflació durant molts mesos, per la qual cosa ha avisat als mercats que un cop els preus tornin a créixer al 2% intentarà que superin "moderadament" aquesta taxa "durant un temps" per compensar els baixos preus durant la crisi.

A primer cop d'ull aquest anunci pot semblar poca cosa, però de cara als inversors té importància. Per començar, Powell dona un nou avís que està disposat a dur a terme polítiques agressives per revertir la recessió. I, en segon lloc, fins fa pocs anys era anatema que un banquer central anunciés obertament estar disposat a fer créixer els preus a un ritme més alt que l'objectiu marcat. A més, la Reserva Federal, com a banc central de la primera economia del món, marca el ritme a la resta de països.

"L'economia sempre evoluciona i l'estratègia de la Fed s'ha d'adaptar per encarar els nous reptes", ha indicat Powell.

El BCE, disposat a prendre més mesures

Philip Lane, economista en cap del Banc Central Europeu, ha assegurat que l'entitat està disposada a ajustar els seus instruments, segons sigui procedent, i ha afirmat que, a més de les mesures adoptades entre març i juny, està disposada a "fer més" si cal. "Hem fet molts moviments entre març i juny i estem preparats per fer més si cal", ha afirmat Lane en declaracions a la cadena de televisió nord-americana CNBC, recollides per Europa Press.