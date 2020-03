Respostes per a autònoms davant el coronavirus

A Catalunya hi ha gairebé 548.000 autònoms per 2.887.000 assalariats, segons les últimes dades del ministeri de Treball, del febrer. Cada cop que hi ha una crisi econòmica els treballadors per compte propi denuncien que són l’etern col·lectiu oblidat. A quines ajudes optaran durant la crisi del coronavirus? L’advocat laboralista de Lefebvre Robert Gutiérrez resol alguns dels principals dubtes.

Quines ajudes tenen de l’Estat i la Generalitat?

Per part de l’Estat, l’autònom podrà accedir a l’atur si suspèn la seva activitat (un exemple seria el propietari d’un bar que hagi hagut de tancar el negoci), o si la seva facturació s’ha reduït almenys un 75% en relació a la del semestre anterior. Pel que fa a la Generalitat, preveu una ajuda màxima de 2.000 euros que es podrà demanar a partir de l’1 d’abril de forma telemàtica.

Quins requisits han de complir per optar-hi?

En el cas dels 2.000 euros de la Generalitat, l’autònom ha d’estar donat d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social i amb domicili fiscal a Catalunya. L’accés a l’ajut s’aconseguirà acreditant les pèrdues econòmiques del març respecte a les del mateix mes del 2019. Per a la persona que no era autònoma fa un any, la comparació es farà amb la mitjana de facturació mensual des que es va donar d’alta. “L’import que rep es decidirà amb la documentació que acrediti les pèrdues”, segons explica la patronal Cecot.

Pel que fa a les ajudes de l’Estat, haurà d’estar afiliat i en alta a la Seguretat Social des que es va decretar l’estat d’alarma i estar al corrent dels pagaments. Si no compleix aquest últim punt, té un termini de 30 dies naturals improrrogables per ingressar la quantitat que li queda pendent.

On s’ha de presentar la documentació per optar a l’atur?

A la seva mútua d’accidents (són les mútues col·laboradores de la Seguretat Social), perquè és l’entitat gestora de la prestació. En principi es facilitarà que aquest tràmit es pugui fer online a causa del confinament, però de moment no s’ha activat aquesta via.

Quins documents ha de presentar?

El model de sol·licitud de la prestació i una declaració jurada escrita explicant el motiu de la suspensió de la seva activitat. En aquest cas pel coronavirus. Es pot sol·licitar des del 18 de març.

¿Qui ho faci ja cobrarà l’atur el mes de març?

De la mateixa manera que s’ha habilitat el sistema perquè amb els assalariats sigui així, també s’hauria de fer el mateix amb els autònoms.

¿Un autònom pot cobrar l’atur si té treballadors?

Sí, la normativa no fa cap distinció entre si té empleats a càrrec seu o no en té.

¿Els autònoms societaris poden optar a les ajudes?

Aquest autònoms són els que tenen el control efectiu d’una societat i hi treballen. És el cas de la majoria de pimes catalanes. En principi no estan inclosos ni en les ajudes del govern espanyol ni tampoc en les de la Generalitat. “Com que hi ha hagut tant de rebombori està previst que com a màxim dimarts el govern espanyol també els introdueixi en el decret”, explica l’advocat laboralista. Ara per ara, però, no hi poden optar.

¿Els autònoms han de seguir pagant les quotes?

Amb la llei a la mà han de seguir pagant les quotes mensuals mentre segueixin donats d’alta.

¿Si paga tarifa plana i demana la prestació, després podrà recuperar la tarifa?

Sí, l’autònom que paga 60 euros al mes i opta per demanar l’atur continuarà pagant aquesta tarifa plana quan es reincorpori a l’activitat.

Què cobrarà un autònom d’atur?

El 70% de la base reguladora. Si l’autònom es regeix per la base mínima, 944,40 euros, cobrarà 661,08 euros mensuals. És el cas dels que paguen la quota mínima, que puja a 286,15 euros al mes, i que són la majoria. Si la base és més alta, la prestació que cobrarà lògicament també ho serà.