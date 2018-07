Retards o cancel·lacions al 53% dels vols de Vueling al Prat

Vueling tanca la setmana pitjor que com la va començar. Després que una tempesta imprevista obligués dilluns passat a reubicar més de 14.300 passatgers, ahir divendres més de la meitat dels vols operats per l’aerolínia catalana a l’Aeroport del Prat van registrar alguna incidència. El resultat d’això és que gairebé 30.000 passatgers es van veure afectats pels retards i cancel·lacions de Vueling, segons els càlculs que ha fet l’ARA basant-se en les dades que publica Flightradar, el portal especialitzat que utilitza el sector.

Les dades de sortides i arribades constaten que fins a les nou de la nit d’ahir Vueling va registrar incidències en 190 vols, un 53% del total de vols que l’aerolínia catalana havia operat fins aleshores. D’aquests, 166 van tenir retards (i un va ser desviat a una altra destinació) i 24 van ser directament cancel·lats.

Preguntada per aquest diari, però, una portaveu de la companyia va assegurar que ahir era “un dia d’operativa normal en ple mes de juliol i amb un volum de vols alt”.

Els problemes es van registrar des de divendres a mitjanit. Les incidències es van mantenir a primera hora ahir al matí i van augmentar a mesura que passaven les hores. D’aquesta manera, al tancament d’aquesta edició, un total de 360 vols que tenen el Prat com a origen o destinació van tenir alguna incidència, i la meitat eren de Vueling. Per a la companyia, aquesta ràtio “no és alarmant” donat que operen cada dia entre 400 i 500 vols a Barcelona. Tot plegat va passar durant una jornada en què no hi va haver cap vaga del sector ni tampoc cap inclemència meteorològica, com les tempestes que hi va haver dilluns.

L’aerolínia manté que preferiria que no hi hagués cap retard però assegura que “no sempre és per culpa de la companyia” i al·lega que molts dels problemes provenen “d’un espai aeri molt congestionat” que acaba sent regulat pels organismes controladors. Tot i així, admeten que també hi ha certs casos en què es deuen a problemes tècnics amb els avions.

La companyia també recorda que, en ser la primera aerolínia del Prat, es veu més afectada pels problemes que sorgeixen. De tota manera, Vueling té una quota del 36% en aquest aeroport i, en canvi, van ser seus el 80% dels vols cancel·lats ahir que tenien Barcelona com a origen o destinació.

Una operativa qüestionada

No és la primera vegada que Vueling justifica les seves incidències per les tensions a l’espai aeri. El cert és que el creixement imparable de les aerolínies ha omplert el cel europeu els últims dos anys i ha obligat els organismes a regular més sovint.

Tot i això, altres fonts del sector asseguren, en canvi, que és Vueling qui té l’operativa “estressada”. “Els altres també pateixen les vagues o els problemes meteorològics i no han de cancel·lar vols”, apunta una font. “Tenen un programa tan tens que qualsevol entrebanc, per petit que sigui, fa que els salti tot enlaire”, asseguren des d’una altra companyia.

Fonts internes de Vueling confirmen a l’ARA que la companyia -com expliquen també els seus portaveus- ha reforçat els equips i les naus però, tot i això, remarquen que encara falten avions per fer front a totes les incidències.

Lluny de millorar, aquesta situació podria complicar-se la setmana que ve. A banda del trànsit alt de finals de juliol, les companyies també hauran de fer front a la vaga del personal de terra d’Ibèria, que dona servei, entre d’altres companyies, al grup IAG, on hi ha Vueling.