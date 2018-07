Ron acusa Saracho d'"infondre el pànic" de manera intencionada per vendre el Popular

Ángel Ron, president del liquidat Banco Popular entre el 2006 i el 2017 i un dels banquers més qüestionats d'Espanya l'última dècada, ha comparegut aquest dijous al Congrés de Diputats per fer una de les primeres explicacions respecte a la crisi que va viure l'entitat fins a la seva resolució el juny de l'any passat.

El banquer ha comparegut a la comissió d'investigació de la crisi financera i ho ha fet reivindicant-se com a "perjudicat" per la resolució que va patir l'entitat en una operació fulminant dirigida pel Banc Central Europeu, el ministeri d'Economia i el mateix Banco Santander, que la va adquirir per un euro en un moviment on els accionistes van perdre el valor de la seva inversió i que ha acabat a diferents instàncies judicials.

"Cal una investigació profunda per arribar al final, trobar els responsables i establir una reparació", ha fet Ron. "És un cas d'especial gravetat, la propietat és un dret fonamental que va ser conculcat", ha afegit respecte al paper passiu dels accionistes en la resolució. En el seu cas, ha concretat que les pèrdues que ha patit arriben al milió d'euros en accions. I, en el conjunt del seu consell, van posar 500 milions d'euros en la controvertida ampliació de capital del 2016.

Defensa la seva gestió

Ron ha defensat que el banc "va passar tots els controls possibles i sempre ha dit la veritat". Aquesta afirmació contrasta amb informes particulars i de la CNMV que afirmen que l'entitat hauria mentit sobre la seva situació des de molts anys abans. "Els comptes estaven bé, també els del 2017, però com que s'aplica normativa de resolució canvia el criteri respecte a la valoració dels immobles i es produeixen pèrdues. Jo també estic perplex: es valora el banc com si s'estigués liquidant, però no es liquida", ha afirmat. Cal recordar que els resultats que va donar el Santander del Popular després de la seva compra parlaven d'unes pèrdues de 13.500 milions el 2017. Ron ha insistit que si estaven parlant del Popular al Congrés era "perquè hi va haver una resolució".

L'expresident del Popular també ha explicat la forta aposta immobiliària del banc durant els anys anteriors a la crisi. "Els problemes estructurals a què va fer referència el senyor Pardo [inspector del BCE que va ser a la comissió d'investigació dimarts] són l'exposició immobiliària, que va passar de 50.000 milions a 450.000 en només set anys", ha fet. Després d'assenyalar que tots els bancs ho van patir i de fer especial esment de les caixes d'estalvi, ha recordat que "el 50% dels fluxos financers de l'Espanya d'aquells anys tenien a veure amb l'immobiliari".

Atac frontal a Saracho

Ron va situar el controvertit Emilio Saracho, el seu successor i president només durant uns pocs mesos, fins a la liquidació, com a gran culpable de la liquidació del banc. Els atacs van ser durs i reiterats: "En les primeres converses va manifestar que no coneixia els fonaments de la banca comercial, que no venia a gestionar sinó a crear valor, i que ho arreglaria amb una ampliació de capital a baix preu o amb una venda a baix preu".

En el seu relat ha assegurat que Saracho va dir que si no venia el banc abans del juny "muntaria una tómbola". "Em va semblar desagradable perquè parlàvem d'un banc amb 13.000 empleats i 150.000 milions en actius i líder en pimes", ha dit. També ha afirmat que, segons Saracho, "l'acció estava cara". I que el seu principi d'actuació passaria per "infondre el pànic a autoritats, accionistes, al mercat".

Segons la versió de Ron, Saracho va arribar a amenaçar el Banc Central Europeu d'"estavellar l'avió a les seves portes". "I no m'ho va dir a mi, ho va dir a altres directius; potser era una estratègia de negociació, però com a estratègia per gestionar un banc comercial... Em recorda a la conducció temerària", ha fet Saracho.

Segons ha afegit, el departament de comunicació del banc va dir "reiteradament" a Saracho que la manera com s'expressava no era bona per al banc. Ron ha afirmat que aquesta estratègia de Saracho responia a l'intent de "abaixar el preu de l'acció i donar la culpa als anteriors gestors".