Ryanair arriba a un acord amb els pilots i els contractarà sota la legislació espanyola

Els pilots de les bases espanyoles de Ryanair que ho demanin podran adaptar els seus contractes a la legislació laboral espanyola abans del 31 de gener del 2019, segons han anunciat aquest dimecres el president del sindicat de pilots Sepla, Oscar Sanguino, i el director de recursos humans de l'aerolínia irlandesa, Eddie Wilson.

Així ho han detallat després de firmar l'acord per aplicar la normativa laboral espanyola als contractes dels pilots espanyols. Segons els càlculs del Sepla, la regularització dels pilots suposaria un cost d'1,3 milions d'euros per a Ryanair. Aquesta adaptació es farà de manera progressiva i se sumarà a nous avantatges per als treballadors com ara l'equiparació de les baixes de maternitat i paternitat, que a Irlanda consisteixen en 15 dies sense sou. A més, també es reduiran els períodes de prova d'un any a sis mesos i es reconeixerà finalment la secció sindical.

"És important perquè tothom tothom pugui entendre les bases de la negociació", ha explicat Wilson. El directiu ha insistit que en molts sentits la legislació irlandesa té més beneficis que l'espanyola, per la qual cosa molts pilots "decidiran mantenir aquesta legislació".

El reconeixement de la legislació espanyola era la principal línia vermella en la negociació entre Ryanair i la seva plantilla, que ha convocat diverses vagues l'últim any per reclamar una millora de les seves condicions laborals. Tot i així, els tripulants de cabina (TCP) de l'aerolínia de baix cost continuen reclamant que Ryanair els apliqui el mateix tracte.