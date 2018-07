Ryanair cancel·la 400 vols a Espanya per la vaga de tripulants de la setmana que ve

Més cancel·lacions de vols per a aquest estiu. L'aerolínia Ryanair ha explicat aquest dimecres a la tarda que cancel·larà fins a 200 dels 850 vols diaris, és a dir, el 24% dels vols que té previstos amb origen o destinació Espanya els dies 25 i 26 de juliol com a conseqüència de la vaga de tripulants de cabina que hi ha prevista per a aquells dos dies. Això afecta 50.000 passatgers diaris (és a dir, un total de 100.000 els dos dies) a tot l'Estat.

Les aturades també afecten el 31% dels vols d'aquesta companyia a Bèlgica, el 27% dels que opera a Portugal i, en menys mesura, el 12% dels vols (uns 300 més en total) que té programats a la resta d'Europa.

Segons ha explicat la companyia, Ryanair ja ha començat a avisar els clients afectats, amb set dies d'antelació, que els seus vols estan cancel·lats. Ho fan per missatge o via correu electrònic i ofereixen la possibilitat de reemborsar l'import del bitllet o reubicar-los en un vol alternatiu que s'operaria entre la setmana anterior o posterior a les dates de la vaga.

Ryanair assegura que ha incorporat personal addicional al departament d'atenció al client per ajudar a la gestió del reemborsament o reubicació dels clients afectats durant els pròxims set dies. A més, asseguren que els clients que no han rebut cap missatge tenen el seu vol operatiu amb normalitat.