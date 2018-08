Ryanair cobrarà per l'equipatge de mà a partir del novembre

Un gir més en la política de Ryanair amb l'equipatge de mà. L'aerolínia ha anunciat aquest dijous que a partir del novembre l'equipatge de fins a deu quilos que es pugi a la cabina –fins ara gratuït– tindrà un cost d'entre sis i deu euros. La companyia continuarà permetent que els passatgers portin una "petita bossa personal" a bord, que hauran de situar sota el seient del davant.

Tanmateix, només els clients que hagin comprat un bitllet 'priority' per 10 euros més podran transportar també una maleta de fins a deu quilos. Els viatgers que no hagin pagat aquest extra podran facturar la maleta de deu quilos per vuit euros en el moment de la reserva i l'equipatge es guardarà a la bodega de l'avió.

Si es presenten a la porta d'embarcament amb una bossa sense facturar, l'aerolínia els cobrarà 25 euros per transportar-la. La norma s'aplicarà a tots els clients de Ryanair a partir de l'1 de novembre, incloent-hi aquells que ja han fet les reserves, que podran optar per afegir-se a la categoria 'priority' per vuit euros o facturar la maleta per un cost de 10 euros.

Segons Ryanair, la nova mesura és una resposta als retards que pateix la companyia 'low cost' per culpa de la gestió de les maletes. A més, també assegura que alguns clients portaven bosses amb una mida superior a la permesa i provocaven problemes durant l'embarcament. Aquest canvi es va anunciar a principis d'any, però el moment d'aplicar-la s'ha anat endarrerint pels nombrosos conflictes de la companyia amb la seva plantilla de pilots i tripulants de cabina.

En els últims anys, l'aerolínia irlandesa ha revisat la seva política d'equipatge de mà en diverses ocasions per reduir el volum de maletes que pugen a bord dels avions. Fa un any ja va començar a autoritzar tan sols una peça d'equipatge de mà als avions i a baixar la segona a la bodega de manera gratuïta, encara que els passatgers no haguessin pagat cap suplement.