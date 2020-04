Ryanair amenaça la UE amb els tribunals per les ajudes estatals a les aerolínies

El sector aeri va camí de convertir-se en la banca de la crisi del covid-19 i Ryanair ho vol impedir. El conseller delegat de la companyia, Michael O'Leary, ha advertit aquest divendres a la Unió Europea que podria recórrer als tribunals per impedir que França i altres països rescatin les seves aerolínies de bandera. En una carta a la comissària europea de Competència, Margrethe Vestager, el directiu ha avisat que denunciarà els estats que "regalin selectivament milers de milions d'euros a les seves ineficients companyies de bandera". Així doncs, considera que la UE es veuria "obligada a donar un vergonyós gir de 180 graus" a les ajudes estatals si Ryanair guanya una impugnació legal.

A Espanya, Iberia ja ha demanat a l'Estat i als principals bancs espanyols finançament de fins a 1.000 milions d'euros avalat en un 80% per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), segons ha avançat aquest divendres El Confidencial. Així doncs, la companyia hauria sol·licitat línies de crèdit d'entre 100 i 300 milions d'euros a entitats com el Banco Santander, el BBVA, CaixaBank, Bankia o el Sabadell per fer front a la davallada dels ingressos, ja que pràcticament tots els seus avions s'han hagut de quedar a terra per les mesures de l'estat d'alarma.

D'altra banda, França i els Països Baixos estan preparant un paquet de rescat per a Air France-KLM, mentre que Deutsche Lufthansa AG discuteix ajudes amb el govern alemany i Itàlia ja ha sortit al rescat d'Alitalia. Davant d'aquests programes, O'Leary demana donar-los la volta i fer que les garanties de préstec i altres beneficis estiguin disponibles "per a totes les aerolínies de la UE en proporció a la seva participació en el tràfic d'un país en particular".

Amb un model 'low cost' molt basat en els marges escassos, la companyia pateix per la seva viabilitat en un mercat en què altres dels seus competidors podrien comptar amb l'ajuda dels estats. De fet, el mateix O'Leary advertia ahir que l'aerolínia irlandesa en una entrevista al 'Finantial Times' que no està disposada a volar si els governs imposen que els avions deixin els seus seients centrals buits per la pandèmia del coronavirus.

"No podem guanyar diners amb el 66% d'ocupació. Fins i tot si fem això, la idea del seient buit no ofereix cap garantia de distanciament social, per la qual cosa la proposta ens sembla totalment absurda", va afegir. Tot i així, altres companyies com Emirates, easyJet o Delta als Estats Units ja han explicat que faran servir aquesta fórmula per tornar a l'operativa.

La justícia declara nul l'ERO a Girona

Precisament, l'Audiència Nacional ha declarat nul aquest divendres l'ERO de Ryanair que afectava 224 treballadors de les bases de Girona, Tenerife, Lanzarote i Gran Canaria, segons han informat els sindicats demandants. En una sentència, el tribunal obliga l'aerolínia a readmetre els acomiadats amb les mateixes condicions de feina que tenien abans de l'ERO i a pagar-los els salaris que no han cobrat des dels acomiadaments.

"Ja no som els treballadors que titllem d'il·legals a Ryanair, la pròpia Audiència Nacional és duríssima en la seva sentència amb una empresa que sempre ha utilitzat coaccions i amenaces amb la seva plantilla i ha menystingut les lleis i les autoritats espanyoles", ha afegit Silva. La vista pel judici es va celebrar el 10 de març, i ja llavors els sindicats es van mostrat satisfets amb el resultat perquè consideraven que s'havien "demostrat tots els incompliments de Ryanair". En total, a Girona es van acomiadar 12 treballadors, i a la resta se'ls va exigir firmar un canvi en les condicions de feina per fer-los contractes fixos discontinus.