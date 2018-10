Ryanair es desploma a la borsa després de retallar un 12% la previsió de beneficis

Les accions de Ryanair han registrat una caiguda de gairebé un 9% aquest dilluns, després que l'aerolínia irlandesa hagi rebaixat la seva previsió de beneficis un 12% per l'impacte de les vagues de la seva plantilla. El valor dels títols de l'aerolínia 'low cost' se situaven en els 11,94 euros als parquets de Londres cap al migdia respecte als 13,12 de l'última sessió.

La companyia ha explicat que la revisió del seu creixement ha tingut en compte l'impacte de les vagues convocades aquest estiu pel seu personal de cabina i pilots, així com l'augment del cost per les indemnitzacions a clients i l'encariment del petroli. Des de la primera jornada d'aturades a Europa a finals de juliol, les accions de Ryanair ja han caigut prop d'un 27%.

De fet, els experts preveuen que els títols de l'aerolínia continuïn caient si es manté la incertesa respecte a la possibilitat que hi hagi més vagues en un futur. En un comunicat enviat avui, Ryanair ha fixat la seva expectativa d'ingressos per a l'exercici del 31 de març del 2018 al 31 de març del 2019 entre 1.100 i 1.200 milions d'euros respecte a l'estimació anterior que anava dels 1.250 als 1.350 milions d'euros.

Ryanair ha explicat que les vagues de la seva tripulació aquest setembre a Itàlia, Portugal, Espanya, Holanda, Bèlgica i Alemanya van causar un descens dels ingressos i també de les futures reserves, ja que van provocar una "pèrdua de confiança" per part dels passatgers.

Després d'anunciar aquesta retallada en les previsions, l'aerolínia ha llançat avui mateix una agressiva campanya de descomptes per captar noves reserves. La 'low cost' irlandesa assegura que ha posat a la venda un milió de vols amb un 25% de descompte amb ofertes, com ara un vol entre Barcelona i Palma per 3,91 euros.