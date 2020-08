El SEPE dona 30 dies per retornar els diners cobrats de més als afectats per ERTOs

Fa més de cinc mesos que milers de persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) estan esperant cobrar la prestació, fins i tot a moltes se'ls ha aixecat l'ERTO en aquest període i ja s'han incorporat a la feina sense veure ni un euro del subsidi. Enmig de tots aquests casos encara per resoldre, el Servei Públic de Treball Estatal (SEPE) ha començat a notificar a les persones afectades per aquests expedients que han cobrat de més "de forma indeguda", és a dir per error d'aquest organisme, que han de retornar els diners i els dona un període de 30 dies per fer-ho.

Concretament, en una nota el SEPE diu que està revisant les prestacions i començant a enviar notificacions "a les persones beneficiàries de prestacions de pagaments indeguts que es puguin haver originat". Els errors més repetits és que hagin cobrat quan ja no estaven incloses en un expedient o hagin rebut quantitats més altes de les que els pertocaria. El SEPE també especifica que si el retorn es fa en aquests 30 dies hàbils no hi haurà "recàrrecs ni es cobraran interessos.

Des del ministeri de Treball s'ha insistit en reiterades ocasions que són molt poques les persones que encara no han cobrat la prestació en aquests cinc mesos mentre que des del SEPE s'assegura que des del juliol s'està treballant per solucionar aquests errors i que també s'estan pagant els complements per fills (que ens els primers mesos els afectats per ERTO no van cobrar) de manera retroactiva.

El cert, però, és que diàriament es formen llargues cues davant dels edificis del SOC i SEPE per reclamar precisament el pagament dels ERTO tal com va comprovar l'ARA fa una setmana. A més, els treballadors que encara no els han cobrat asseguren que és impossible contactar amb el Servei Públic de Treball Estatal per via telefònica perquè les línies sempre estan saturades.

Segons les últimes dades donades pel ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, la setmana passada a Espanya quedaven més de 700.000 treballadors afectats per ERTO de força major, quan en el pic més alt de la pandèmia es va arribar a superar els 3,4 milions d'afectats. Escrivá també va assegurar que entre 10.000 i 15.000 treballadors han sortit diàriament dels ERTO "en les últimes setmanes".