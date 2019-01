Saba i Endesa s'alien en el negoci de la recàrrega del cotxe elèctric

Saba, que explota els aparcaments Saba i Bamsa, i l'elèctrica Endesa han arribat a un acord per posar en marxa un total de 144 punts de recàrrega semiràpida de cotxes elèctrics en 36 aparcaments de 14 ciutats de l'Estat, entre les quals Barcelona, Madrid, la Corunya, Alacant i Marbella, segons han comunicat aquest divendres les dues companyies.

L'acord preveu, a més, augmentar en un futur els llocs de recàrrega, fins a arribar a 400 en total en 50 de tot l'Estat. Saba es fa càrrec de la inversió prevista, que de moment ja supera els 2 milions d'euros, segons fonts de la companyia.

Gràcies a aquesta aliança, la companyia energètica, a través de la filial Endesa X, es responsabilitzarà de la càrrega de vehicles elèctrics en les xarxes d'aparcament de Saba, companyia de CriteriaCaixa, i de Bamsa, companyia de capital publico-privat participada en un 60% per Saba i en un 40% per l'Ajuntament de Barcelona.

Saba i Bamsa, que assumeixen el desenvolupament i la inversió d'aquesta xarxa de càrrega que operarà Endesa, han posat en funcionament, en una primera fase, un total de 144 punts de càrrega en 36 aparcaments –18 de la xarxa de Saba i 18 de la xarxa de Bamsa– que ja estan operatius. La tecnologia dels punts de càrrega és semiràpida, a 22 kW, amb el connector universal per aquest tipus de càrrega, i oberta a tots els clients, tant de rotació com abonats, que aparquin habitualment als aparcaments de Saba i de Bamsa i que podran beneficiar-se de condicions comercials avantatjoses.

Saba ha aprofitat, a més, per a aquestes instal·lacions, les subvencions previstes al Pla de Suport a la Mobilitat Alternativa del ministeri d'Energia (Pla Movalt). Totes les infraestructures desplegades estan connectades a una plataforma digital d'Endesa, que permetrà la interoperabilitat i el control remot dels punts de càrrega. Gràcies a l'aplicació per a mòbils ecaR, disponible per a iOS i Android, els usuaris podran localitzar l'estació de càrrega, saber el seu estat i fins i tot pagar el servei amb la targeta de crèdit sense necessitat de ser clients d'Endesa.

Per a Saba aquest projecte s'emmarca en la política d'incorporar diferents models de mobilitat i nous serveis de valor afegit en els aparcaments, concebuts com un 'hub' de serveis. Gràcies a aquest acord amb Endesa, Saba incrementarà els punts de càrrega en els seus aparcaments durant 2019, en funció de les subvencions disponibles i de l'evolució de la demanda.

L'acord forma part del pla de desenvolupament d'infraestructures d'accés públic de càrrega per al vehicle elèctric que va presentar Endesa a mitjans de novembre, que vol instal·lar més de 108.000 punts de càrrega públics i privats per a vehicles elèctrics en els pròxims cinc anys.