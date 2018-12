El Sabadell allunya encara més el totxo amb la venda de Solvia

“El Sabadell està patint una tempesta perfecta”, assegurava un important financer fa poc. El directiu assenyalava la crisi tecnològica al TSB, els dubtes sobre el Brexit, la sortida del seu capital dels Lara i la incertesa general sobre l’economia mundial propiciada per les tensions comercials i polítiques. Com a conseqüència d’aquesta situació, que s’ha donat en el conegut context de tipus d’interès en mínims, el banc que presideix Josep Oliu està completant un mal exercici a la borsa, amb una caiguda en l’últim any d’un 32% que el converteix en el banc que més ha caigut en aquest període.

Per fer-hi front, l’entitat ha accelerat la venda de les seves carteres immobiliàries. Aquests actius tòxics, herència de la crisi immobiliària, van ser objecte d’una forta desinversió durant l’estiu que es va veure culminada ahir amb la venda de Solvia, la comercialitzadora immobiliària del grup, per 300 milions d’euros.

La compradora és Intrum, una empresa sueca de gestió de crèdit i cobrament, que n’ha adquirit un 80% i que podria acabar pagant 40 milions més per l’operació. Els càlculs del banc apunten que la venda li ha reportat unes plusvàlues de 138 milions d’euros i que li servirà per alliberar 15 punts bàsics de capital per complir més folgadament amb la regulació europea. L’operació es tancarà durant el primer trimestre del 2019.

Operacions encadenades

L’operació de Solvia arriba després que a l’estiu ja es fessin vendes importants. En total, el banc català amb seu a Alacant es va desprendre de 12.000 milions d’euros en actius: Axactor es va quedar 900 milions de crèdits impagats sense garantia, Cerberus es va quedar un paquet de 9.100 milions i ara es tanca l’última cartera que quedava en venda, i Deutsche Bank i CarVal Investors es van quedar una cartera de crèdits hipotecaris amb un saldo viu de 2.295 milions d’euros. Actualment Solvia gestionava 21.000 milions d’euros en actius i té 700 empleats.

Amb l’operació, es calcula que el Sabadell es queda amb uns actius tòxics relacionats amb el sector immobiliari de només 1.600 milions d’euros. L’operació va ser ben rebuda pels mercats: els castigats títols del banc català van tancar ahir amb un creixement del 0,46% i es van situar en els 1,08 euros.