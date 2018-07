El Sabadell es desprèn de la seva pitjor cartera immobiliària

L’operació neteja de balanç dels bancs continua a marxes forçades. El Banc Sabadell va anunciar ahir la venda d’una cartera d’hipoteques a particulars impagades valorada en 900 milions d’euros a la companyia noruega de gestió de deute Axactor AB.

El paquet traspassat s’anomena Galerna i conté actius procedents de la CAM, entitat comprada pel Sabadell per un euro el 2012 després de la seva fallida. Tot i que el banc català no ha fet públic el preu de l’operació, fonts de la mateixa entitat han explicat que el comprador ha tingut un descompte respecte al valor objectiu.

Més important que el preu obtingut és la decisió del banc català de desprendre’s dels seus actius tòxics. En els últims mesos, el Sabadell havia anunciat que volia accelerar els seus plans en aquest sentit i havia posat quatre carteres al mercat per un valor total de 10.800 milions. La setmana passada el banc anunciava que havia rebut set ofertes i, segons ha sabut l’ARA, la venda de les altres carteres (tres paquets de 5.000, 2.400 i 2.500 milions) es produirà la setmana vinent.

Fonts de l’entitat van explicar que la cartera Galerna es distingeix de les altres tres pel fet que, al marge de ser la més petita, és la que conté els actius de més mala qualitat, fet que explica que s’hagi venut per separat perquè “interessa a un perfil diferent d’inversor”. Aquesta cartera estava sota el paraigua del Fons de Garantia de Dipòsits, que ha donat el vistiplau a l’operació i que compensa el propietari amb fins a un 80% de les pèrdues que pugui acabar tenint amb els actius.

Per als bancs, desprendre’s dels actius no productius és important perquè els allibera recursos de capital i els ajuda a complir amb la normativa del Banc Central Europeu. A més, els deixa recursos disponibles per destinar-los al creixement dels castigats comptes de resultats.

La mirada a la borsa

L’acció del Sabadell va tancar la sessió d’ahir a l’Íbex-35 en 1,42 euros, un discret creixement del 0,7%. Però els títols segueixen molt lluny del nivell que tenien fa un any, 1,76 euros, o sis mesos, quan rondaven els 1,70 euros.

L’evolució en els últims mesos ha sigut molt negativa: el banc que presideix Josep Oliu ha perdut un 11% i és el sisè pitjor valor de l’any a l’Íbex-35.