Sánchez Llibre qualifica d'"ocurrència" que s'apugin impostos: "És una idea terrible i ens hi oposarem radicalment"

"Ocurrència". "Decisió gravíssima". "Idea tremenda i terrible". Així ha qualificat el president de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, una possible pujada d'impostos estatal, tal com va insinuar la setmana passada el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El màxim dirigent de l'entitat empresarial s'ha mostrat "radicalment" en contra d'un increment impositiu com a mesura per sortir de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de covid-19, fins i tot encara que l'augment només afectés les empreses amb més beneficis.

Sánchez Llibre ha assegurat que el que ha de fer l'administració en aquests moments és "mimar les empreses" i optar pel diàleg. "Ens oposarem a una pujada unilateral i confiscatòria", ha dit en una roda de premsa prèvia a l'assemblea anual de Foment. Per al dirigent empresarial, els fons per fomentar la recuperació de l'economia han de sortir d'un "gran pacte" entre l'Estat, les comunitats autònomes, els sindicats i les patronals que posi com a objectiu "la lluita contra l'economia submergida i el frau fiscal".

Segons Sánchez Llibre, l'Estat podria "tenir superàvit" si es regularitzés l'activitat econòmica submergida, que –ha afegit– representa més d'un 20% del producte interior brut espanyol. És per això que creu que els esforços s'han de centrar en aquest aspecte i "no han de sortir dels impostos", perquè un increment tributari suposaria "enfonsar l'economia" i "posar bastons a les rodes" de les empreses. "És el moment d'incentivar l'activitat empresarial", ha declarat l'expolític d'Unió Democràtica.

Dijous passat Pedro Sánchez va dir que era "inevitable" que l'executiu dugués a terme "una pujada d'impostos" en un futur pròxim. L a reforma fiscal que va apuntar el president del govern se centraria sobretot en recaptar més diners de les grans empreses i de les persones amb patrimonis més grans, no pas dels assalariats o les petites i mitjanes empreses, una mesura que Foment també rebutja. "Hi estem radicalment oposats", ha assegurat Sánchez Llibre.

Malgrat les crítiques a l'executiu, el president de la patronal catalana ha celebrat que s'hagi ampliat el període per als ERTO fins al setembre i que es destinin 50.000 milions d'euros més als fons per donar crèdits avalats per l'ICO a les empreses amb dificultats de liquiditat. No obstant això, també ha recordat que Foment va demanar que l'extensió del ERTO fos fins, com a mínim, al 31 de desembre d'aquest any i que l'ampliació dels crèdits ICO fos de 75.000 milions.

"Esperançats" amb la situació de Nissan

El dirigent de Foment també s'ha referit a la situació del procés de sortida de Nissan de Catalunya. "Estem esperançats", ha afirmat, sobre els avenços en les negociacions entre les administracions, els sindicats i la direcció de la companyia automobilística. "No podem donar noms perquè són confidencials, però avancem en la bona direcció", ha comentat Sánchez Llibre. El líder patronal creu que s'ha estat fent "un treball intens" que pot donar fruits per tancar un "pacte" per salvar una part de l'activitat del sector de l'automoció que es perdria amb la marxa de Nissan i, per extensió, dels llocs de treball.

Sánchez Llibre ha recordat que Nissan és "un soci important" de Foment del Treball i ha assegurat que la patronal "no vol interferir en les negociacions", tot i que sí que ha expressat "tot el suport" de l'organització a Frank Torres, el directiu encarregat per la multinacional japonesa per coordinar-ne el tancament. "És un home de la casa, català i que té contacte directe amb la direcció del grup a França i al Japó", ha dit Sánchez Llibre sobre Torres, a qui considera "l'únic interlocutor vàlid".

Torres, igual que la resta de directius de Nissan cridats per la cambra, es va negar a comparèixer dilluns passat a la comissió del Parlament de Catalunya sobre aquest afer, on sí que van parlar la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, i membres del comitè d'empresa dels centres de producció afectats pel tancament.