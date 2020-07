Sánchez sobre el pla europeu de recuperació econòmica: "Tots haurem de fer renúncies"

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimecres que tots els països de la UE hauran de fer cessions per poder acordar un fons europeu de reconstrucció post-Covid: "Evidentment, tots haurem de fer renúncies per poder arribar a l'acord , perquè l'important és que donem una resposta comuna", ha declarat en una trobada amb el primer ministre suec, Stefan Löfven.

En la reunió, els dos mandataris han tingut un esperit constructiu malgrat les seves diferències a només dos dies del Consell Europeu dels dies 17 i 18, que se centrarà en les negociació del fons comunitaris per fer front als efectes de la pandèmia del covid-19 sobre les economies del continent. Löfven, però, s'ha mantingut ferm en el rebuig del seu executiu al fet que el fons europeu concedeixi ajudes directes als estats membres i ha insistit que és partidari que només siguin préstecs enfocats a les "necessitats reals".

De fet, Suècia és part del grup de països anomenat "els quatre frugals", juntament amb Dinamarca, els Països Baixos i Àustria, el bloc d'estats que més s'oposa a l'entrega d'ajudes europees als països pel coronavirus. En aquest sentit, Löfven també ha reiterat el seu rebuig a la mida del fons proposat per la Comissió Europea, de 250.000 milions en préstecs i 500.000 milions en transferències directes als governs, una proposta que sí que agrada a Sánchez, ja que Espanya seria un dels països més beneficiats.

Sánchez s'ha reunit els darrers dies amb diversos caps de govern europeus, entre els quals la cancellera alemanya Angela Merkel -tradicionalment una de les grans promotores de l'austeritat als estats perifèrics- per intentar acostar posicions de cara a la cimera del dia 17.

Löfven també ha advertit que tant el pressupost europeu 2021-2027 com el fons de recuperació s'han d'adaptar a la realitat que la UE ha perdut a un dels seus grans contribuents, el Regne Unit.

No obstant, tots dos han coincidit en que l'objectiu és que la UE surti més enfortida d'aquesta crisi i, per tant, cal que s'arribi a un acord ràpidament per no "endarrerir la recuperació", segons ha dit Sánchez. "No volem que això es dilati molt de temps, hem de treballar dur i ser constructius", ha afegit el seu homòleg suec.

Malgrat les bones intencions, però, Löfven ha avisat que un acord de tots els estats membres "al juliol és molt complicat però no impossible". "Si en una negociació un no estàs disposat a canviar una mica de postura més val enviar un paper a Brussel·les i no anar", ha afegit, encara que també ha recordat que hi ha línies vermelles per a tots els dirigents que no estaran disposats a traspassar. "L'acord a 27 és difícil i tots haurem de cedir en algunes posicions", ha reconegut també Sánchez.

Espanya "ha realitzat reformes difícils en el passat" i que amb les seves últimes reformes legislatives està demostrant el seu compromís amb una economia més resistent, més ecològica i més digital, ha dit el president del govern espanyol. Sánchez ha insistit en el seu argument que la UE s'ha construït amb acords i no amb vetos i s'ha proposat negociar "amb empatia" cap a altres governs i els seus punts de vista, per buscar la unitat més que les diferències davant les "hores molt difícils "que tenen per davant els líders europeus. "Ara no estem negociant, però volem entendre els arguments i les dues parts del debat", ha assenyalat el primer ministre suec. Sánchez també ha agraït al seu amfitrió la solidaritat de Suècia en els moments més difícils de la pandèmia, quan a Espanya faltaven subministraments mèdics i, sobretot, respiradors.