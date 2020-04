Sant Jordi en màxims de capacitat als centres d’Amazon

“¿Per què necessites decoració de la llar o un puzle durant una pandèmia?” La pregunta se la fa Douglas Harper, delegat del comitè de CCOO al magatzem d’Amazon a San Fernando de Henares (Madrid). Des que va esclatar la crisi del covid-19, l’impacte ha sigut el mateix per a les milers de comandes que arriben a la plataforma de comerç electrònic. “La feina ha augmentat prop d’un 55% i es preveu que vagi a més”, assegura. Amb la diada de Sant Jordi s’hi sumaran encara més entregues dels llibres que aquest any no es compraran als carrers.

Segons un estudi elaborat per Gaps per a TV3 i Catalunya Ràdio, més de la meitat dels catalans que tenen intenció de comprar un llibre ho faran a través d’Amazon, gairebé el 60% respecte al 35% que triarà les opcions disponibles a les llibreries de proximitat. Tot i així, havent-li preguntat l’ARA l’empresa amb seu a Seattle no facilita dades sobre l’increment de vendes previstes ni el que han percebut al llarg de l’últim mes i mig de confinament.

Pel que fa a les condicions de la plantilla d’Amazon, explica Harper, cada centre logístic té unes taules salarials diferents segons la comunitat autònoma. “On més cobren és a Bilbao, després a l’àrea de Catalunya i a Madrid”, comenta. El sou base per a un mosso de magatzem és d’uns 1.100 euros en el cas de la macroplataforma del Prat de Llobregat, a la qual s’hi sumen dues pagues extra. Aquest centre -com tots els de la xarxa- funciona les 24 hores del dia i els set dies de la setmana repartit en tres torns de 40 hores setmanals al matí, tarda i nit, a part dels de reforç per a les hores clau amb més demanda de paquets.

Ara bé, el comitè denuncia que Amazon està “lucrant-se d’una situació econòmica favorable per a ella”, ja que el comerç tradicional ha hagut de tancar les portes. “Es fa competència deslleial a la resta de les empreses i es posa la gent en risc perquè algú es pugui comprar una corbata”, indica Douglas. Considera que, com s’ha fet a França i Itàlia, el govern espanyol hauria de limitar els enviaments als productes essencials per evitar una sobrecàrrega innecessària als treballadors. Ells asseguren que les mascaretes no han arribat a San Fernando fins a aquesta setmana -ja hi havia gel desinfectant- i els guants només han aparegut quan els treballadors els portaven per iniciativa pròpia.

Malgrat les mesures de distanciament social que obliguen a separar els treballadors a un metre i mig de distància, Douglas afirma que ja s’han donat dos positius de covid-19 als magatzems de San Fernando i Barcelona. “Aquests són els que s’han pogut fer la prova, però n’hi pot haver més sense símptomes”, afegeix. A més, els comitès van denunciar la companyia a Inspecció de Treball per no haver posat en marxa prou mesures de protecció. “A partir d’aquí, s’han posat les piles i la situació és diferent a la que hi havia inicialment”, diu el sindicalista.

Contractacions i rècord a la borsa

Des d’Amazon asseguren que estan “monitoritzant de prop” l’impacte del covid-19 i, entre altres mesures, pagaran dos euros addicionals per hora treballada fins a finals d’abril. Per afrontar l’augment de demanda han afegit 1.500 empleats a temps complet i parcial a la xarxa de centres a Espanya (a nivell global un total de 100.000). Des dels sindicats asseguren que la majoria de contractacions s’han fet a través d’ETT i, de fet, l’empresa va fer una crida en un comunicat als empleats de sectors que s’han vist afectats econòmicament durant la crisi del covid-19 com l’hostaleria o el turisme perquè hi anessin a treballar. “Volem que aquestes persones sàpiguen que els donem la benvinguda als nostres equips fins que les coses tornin a la normalitat i el seu anterior ocupador els pugui reincorporar”, apuntava el text.

Coincidint amb el punt àlgid de la pandèmia a Europa, el valor d’Amazon a la borsa també toca màxims. Ahir l’empresa cotitzava per sobre dels 2.375 dòlars respecte als 1.900 de fa un mes i la seva capitalització voreja els 1,2 bilions de dòlars. “Estem donant un servei vital a tot el món, especialment a la gent gran, que es troba en un estat de més vulnerabilitat”, assegurava el fundador, Jeff Bezos, en una carta als treballadors. Entre tots els seus negocis, el conglomerat va facturar 280.000 milions de dòlars l’any passat.