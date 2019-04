El Santander integrarà aquest cap de setmana el Popular a Catalunya

El Banco Santander completarà aquest cap de setmana la integració tecnològica a la plataforma del grup de les oficines del Popular a Catalunya i les Canàries, segons fonts de l'entitat consultades per Europa Press. En concret, entre aquest divendres i el diumenge 14 d'abril el Santander integrarà un total de 275 oficines de la xarxa del Banco Popular, que se sumaran a les 325 sucursals de Galícia, Cantàbria, Astúries i el País Basc, que va acabar d'integrar el passat mes de març.

Així, a partir del dilluns 15 de abril operaran sota els sistemes del Banco Santander un total de 600 oficines procedents de l'entitat que el grup presidit per Ana Botín va adquirir el juny del 2017, cosa que representa el 40% del total d'oficines de Popular. En el moment de la compra del Popular, el Santander va estimar que completaria la integració de les 1.500 sucursals de l'entitat a Espanya en dos anys.

Aquest cap de setmana tindrà lloc la cinquena de les nou fases en què es divideix la integració tecnològica. La primera es va iniciar al novembre a Galícia. El Banco Popular va desaparèixer com a entitat jurídica el passat mes de setembre. La intenció és que les marques Popular i Pastor desapareguin, però no serà fins que es completi la integració tecnològica en una oficina quan el grup canviarà el cartell de la sucursal pel de la resta d'oficines del Santander.



Els sindicats preveuen que les negociacions sobre l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que durà a terme l'entitat tinguin lloc després de Setmana Santa, tot i que la direcció del banc encara no s'ha posat en contacte amb la representació dels treballadors.

Segons el protocol de fusió, la direcció del banc es va comprometre a no recórrer als articles de mobilitat geogràfica, modificacions substancials de condicions de treball i acomiadament col·lectiu de l'Estatut dels Treballadors sense previ procés de diàleg i participació sindical en recerca de solucions consensuades, renunciant de manera expressa a la presa de mesures traumàtiques en processos de reorganització per l'absorció del Popular. Tot i que encara no hi ha un nombre oficial d'empleats afectats per l'ERO, diversos mitjans han esmentat una retallada d'entre 3.000 i 4.000 persones pel tancament de més de 1.000 sucursals.

Compra de la filial de Mèxic

D'altra banda, el Banco Santander ha comunicat la seva intenció de formular una oferta d'adquisició de totes les accions de Santander Mèxic que no són titularitat del grup i que representen aproximadament el 25% del capital social de l'entitat mexicana, una transacció valorada en prop de 2.600 milions d'euros que s'espera liquidar en la segona meitat de l'any.