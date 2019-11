Seat vol reproduir l’èxit de Mèxic per créixer a l’Amèrica Llatina

Seat vol ser una marca global. L’empresa de Martorell ja ha entrat al nord de l’Àfrica, sobretot des que alguns models es munten directament a Algèria. I té plans per saltar a l’Àsia. Ara fa un any, Seat va signar un acord amb Volkswagen Group China i JAC per fer una joint venture que li permetrà entrar al mercat xinès probablement a partir del 2021 i, alhora, impulsar l’electrificació i la connectivitat dels seus cotxes amb la creació, a més, d’un centre de recerca i desenvolupament al gegant asiàtic.

Però Seat també mira cap a l’oest, sobretot després de constatar l’èxit de vendes que experimenta a Mèxic. El mercat americà és molt important i l’empresa no es vol quedar només en un país, sinó que vol replicar el model que ha seguit a Mèxic en uns altres mercats de la zona, com per exemple els de Colòmbia i Xile.

I no vol fer-ho només amb Seat, sinó que el creixement també es vol apuntalar amb l’expansió de Cupra, la segona marca de l’empresa, més luxosa, esportiva i emocional.

El vicepresident comercial de Seat i conseller delegat de Cupra, Wayne Griffiths, va ser fa alguns mesos a l’Amèrica Llatina. Mèxic és el sisè mercat de Seat i el primer fora del continent europeu. Entre el gener i l’octubre hi ha venut 20.300 cotxes, un 6,3% més que el mateix període de l’any anterior: això representa una mica més del 4% de totes les seves vendes al món. Seat vol tenir la seva flagship a Ciutat de Mèxic, on ja disposa d’una important xarxa de concessionaris. Cupra només hi exportava el model León, però també hi acaba d’introduir el Cupra Ateca. A Mèxic, segons Griffiths, un 30% dels cotxes del model León que s’hi venen són d’aquesta segona marca. És un mercat que es comporta molt bé, malgrat que Seat no fabrica a Mèxic els models, sinó que s’hi han d’importar, a diferència d’altres marques europees que són presents en aquell mercat. Per això es troba, com aquest any, amb el tipus de canvi en contra. Ara, tot i així està creixent.

Griffiths reconeixia recentment que aquest model de negoci es vol exportar a uns quants països més de l’Amèrica del Sud, començant per Colòmbia i Xile, i ja té un ull posat per créixer al Perú i l’Equador. A Mèxic l’empresa catalana hi va aterrar el 2001, i els últims anys hi ha venut uns 25.000 cotxes anuals. Per impulsar-hi les vendes disposa d’una xarxa de mig centenar de concessionaris al país.

Expansió

Per reproduir el model mexicà, Seat ja ha posat les bases a Colòmbia, país per al qual té preparat un pla d’expansió. La previsió és tancar aquest any amb mitja dotzena de concessionaris a Colòmbia i, si tot va bé, tenir-ne un parell més l’any que ve. Per créixer al mercat colombià, Seat hi ha començat a comercialitzar els models Ibiza, Arona, León i Ateca, segons expliquen fonts de la companyia.

L’entrada a Xile encara és més recent. La marca va obrir els dos primers concessionaris al país, tots dos a la capital, Santiago, just el mes d’agost passat, però espera acabar aquest any amb quatre concessionaris més i obrir-ne almenys sis més fins al 2021. Actualment es comercialitzen a Xile els models Ibiza, Arona, León i Ateca, i la idea és portar-hi també la joia de la corona de la marca catalana, el Tarraco.

Però l’assalt de l’Amèrica Llatina no es podria limitar només a vendre-hi cotxes. “És un mercat molt interessant per portar-hi els nous models de mobilitat”, explica un directiu de la marca.

Seat és una empresa molt activa no només en el llançament de nous models, sinó també en les seves incursions en nous models de mobilitat, com el carsharing (cotxe compartit) a través de Respiro, el patinet elèctric, la moto elèctrica i tots els models de transport compartit i autobús a demanda. De moment, les proves d’aquesta nova mobilitat les fa la filial Xmoba a Espanya. Però fonts de la companyia reconeixen que Ciutat de Mèxic, per la seva densitat, els problemes de trànsit que hi ha, la pol·lució ambiental i la situació geogràfica, seria un bon lloc per començar a avançar en aquests nous models de mobilitat si troba la manera de fer-los rendibles.

Malgrat l’ofensiva a l’Amèrica Llatina, encara hi ha alguns mercats que la companyia no inclou de moment en els plans. Dels grans mercats de la zona, els descartats ara per ara són l’Argentina i el Brasil. “No els preveiem ara mateix”, deia recentment el vicepresident comercial de Seat. La causa és la difícil situació política i sobretot econòmica d’aquests dos països. Seat tampoc es planteja de moment produir a l’Amèrica Llatina, malgrat que el consorci Volkswagen té fàbriques en uns quants països de la regió. “Per fabricar-hi els cotxes encara ha d’augmentar molt més el volum de vendes a la zona”, explica un directiu de Martorell.

Internacionalització

Seat continua sent la marca que més cotxes ven a Espanya. Però l’Estat ja no és el seu primer mercat. Alemanya és, de llarg, el país on Seat ja ha venut aquest any més cotxes, 115.000, amb un creixement del 17% respecte a l’any passat. És a dir, Alemanya s’endú més del 23% de totes les vendes de Seat i quasi un de cada quatre cotxes que ven se’n va al país de la seva empresa matriu, el grup Volkswagen.

Però no només Alemanya i Espanya són grans mercats per a Seat. A Europa la companyia amb seu a Catalunya ja s’hi ha fet un lloc, sobretot al Regne Unit, però també en altres països on hi ha grans competidors locals com per exemple Itàlia i França.

Els directius de Seat creuen que encara hi ha marge de creixement al mercat europeu, on tant la marca Seat i cada cop més Cupra s’hi estan obrint pas. I, malgrat creixements de vendes espectaculars en alguns països, sobretot els nòrdics -com el 51% de Dinamarca, el 27% dels Països Baixos i el 27% de Suècia-, en nombres absoluts de vendes en aquesta zona encara són baixos, perquè no superen les 10.000 unitats anuals. Una de les claus per continuar creixent és el llançament de nous models, de més valor afegit, i, per damunt de tot, l’aposta per l’electrificació.