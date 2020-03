Seat presenta un ERTO per als seus 14.800 treballadors i Vueling en negocia un altre

Allau d'expedients de regulació temporal d'ocupació per mitigar la frenada de l'activitat del coronavirus. Segons ha confirmat l'ARA, la primera gran companyia amb fàbrica a Catalunya que ja l'ha presentat ha sigut Seat i ho ha fet per la totalitat de la plantilla: 14.800 treballadors. L'altra gran empresa que seguirà les passes de l'automobilística és Vueling, que, segons ha pogut saber aquest diari, ja està preparant el seu ERTO.

Entre la setmana passat i aquest dilluns, el departament de Treball ha confirmat que s'han presentat 70 expedients que afecten un total de 3.819 empleats, entre els quals encara no hi ha comptabilitzat ni el de Seat ni el de Vueling.

En el cas de Seat, tot i que l'ERTO inclou la totalitat de la plantilla, la companyia ha deixat clar que no afectarà tots el empleats. El motiu pel qual agrupa tots els treballadors és que actualment és impossible predir quants empleats acabarà afectant. "Aquesta mesura s'aplicarà únicament a aquelles persones que hagin d'interrompre la seva activitat laboral pels efectes del Covid-19", assegura Seat en un comunicat. La companyia detalla que analitzarà "de forma contínua" la necessitat de personal a cada centre de treball i mantindrà un ampli contingent de persones que permetin assegurar "la continuïtat del negoci" durant aquest període.

A banda de la fàbrica de Martorell, on treballen 13.000 persones, les altres plantes afectades per l'ERTO són Seat Componentes, que no arriba al miler d'empleats, i Seat Barcelona, amb la mateixa xifra. Els afectats per l'expedient cobraran el 80% del seu sou.

El període de vigència de l'ERTO comença aquest dilluns, que és quan s'ha interromput l'activitat en la producció, i s'allargarà fins que es pugui desenvolupar l'activitat laboral amb normalitat. Durant aquest període, puntualitza la companyia, es podran destinar alguns dies a la formació de personal. Alhora podran fer teletreball tots els treballadors que no puguin interrompre la seva activitat i que les característiques del seu lloc de treball els en permetin fer.

Pel que fa a les treballadores embarassades, se'ls ha donat permís retribuït i cobraran el 100% del salari, igual que les persones que estiguin fent la quarantena per haver estat en contacte amb algú que hagi donat positiu per coronaviurs i els que visquin a la zona d'Igualda, confinada des de dijous per un brot del virus.

Negociació de l'ERTO de Vueling

Vueling, la gran aerolínia catalana, va comunicar l'ERTO a la plantilla divendres. "Us informem que tots dos sindicats hem estat convocats per l'empresa per comunicar-nos l'inici d'un procés d'ERTO a causa de la situació de crisi global", explicava el sindicat Stavla en un comunicat al qual ha tingut accés l'ARA. Això implica que les tres organitzacions amb representació a l'aerolínia hauran de posar en marxa una comissió de negociació per acordar els terminis.

En un comunicat intern, Vueling ha donat les gràcies als treballadors pel seu "suport, professionalitat i l'enorme esforç" que estan fent en "aquests difícils i delicats moments". La companyia els ha explicat que s'està ajustant l'operativa d'acord amb aquesta "nova situació" i fent algunes modificacions en les operacions. "Sabem que se us presenten moltes inquietuds, dubtes i pors que esperem resoldre de la manera més àgil possible", s'ha compromès la companyia a la plantilla.

IAG, el hòlding propietari de l'aerolínia del Prat, ja ha anunciat aquest dilluns que està adoptant mesures per reduir les despeses operatives i millorar el flux de caixa durant aquesta crisi, entre les quals plantejava la suspensió temporal de contractes, la reducció de les hores de treball i implementar opcions com les vacances voluntàries no pagades. L'impacte del coronavirus es traduirà en una caiguda d'almenys el 75% en la seva operativa durant l'abril i el maig i preveu una retallada de la seva capacitat del 7,5% per al primer trimestre. IAG patia ahir caigudes de més del 25% de les seves accions.

Segons dades publicades per Eurocontrol, Vueling registrava diumenge una davallada en les seves operacions del 49%, respecte al mateix dia del 2019. L'aerolínia més damnificada d'aquestes estadístiques, però, era la polonesa LOT amb una caiguda del 83%. Pel que fa als aeroports, l'organisme europeu del control aeri assegura que el Prat registrava un 28% menys d'activitat, una xifra encara superior a la caiguda del 20% anunciada per Aena durant la primera setmana de març.