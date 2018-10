Seat assoleix un benefici rècord de 237 milions fins al setembre

L'automobilística Seat va obtenir un benefici operatiu rècord de 237 milions d'euros des del gener fins al setembre, la qual cosa suposa un increment del 54,4% en comparació dels 154 milions que va guanyar en el mateix període de l'exercici precedent, segons xifres publicades aquest dimarts per la seva matriu, el grup Volkswagen.

La companyia de Martorell ha atribuït aquest increment al fet que entre el gener i el setembre va registrar el seu volum de vendes més gran, amb 415.600 vehicles comercialitzats, un 17,1% més que el mateix període de l'any anterior.

Així mateix, el benefici operatiu de Seat també s'ha vist afavorit pel llançament del model Arona i la millora en el mix del producte, és a dir, la venda de vehicles amb un marge de benefici més gran.

Els ingressos de la companyia amb fàbrica a Martorell es van situar en 7.744 milions d'euros durant els primers nous mesos d'aquest any, un 6,7% més que en els tres primers trimestres del 2017 i la xifra més alta de Seat durant els nou primers mesos de l'any. "Els resultats financers obtinguts entre el gener i el setembre del 2018 demostren l'etapa positiva que travessa Seat", ha apuntat la companyia.

De cara a l'exercici complet, els resultats de Seat dependran "parcialment" dels efectes de la implementació del nou cicle d'homologació de consum i emissions WLTP –vigent des de l'1 de setembre–, segons va explicar la companyia del grup Volkswagen.

Seat accelerarà durant la resta d'aquest any la xifra d'inversions i despeses en recerca i desenvolupament (R+D) per a nous models i incrementarà les activitats de màrqueting, amb el llançament dels models Tarraco i Cupra Ateca.

La matriu de Seat, el grup Volkswagen, ha obtingut un benefici net de 9.376 milions d'euros fins al setembre, la qual cosa suposa un augment del 24,3% respecte al mateix període de l'exercici precedent, segons dades publicades per la companyia.

El conseller delegat del consorci alemany, Herbert Diess, ha destacat que el desenvolupament de la companyia en els primers nou mesos del curs és "encoratjador", malgrat que encara s'enfronta a "grans desafiaments", igual que la resta del sector de l'automoció.

Entre el gener i el setembre la xifra de negoci de la corporació alemanya ha crescut un 2,7% respecte als primers nou mesos del 2017, fins a arribar a 174.577 milions d'euros, alhora que el seu resultat operatiu ha augmentat un 2,2%, fins als 10.871 milions d'euros. El benefici abans d'impostos s'ha situat en 12.518 milions d'euros, un 21,7% més.

Volkswagen ha indicat que el resultat operatiu de l'àrea de negoci de turismes s'ha vist afectat de manera negativa per 2.400 milions d'euros derivats dels problemes del dièsel. Els principals motius que han causat aquesta despesa són la multa de 1.000 milions imposada per la Fiscalia de Braunschweig en relació amb el Dieselgate i els elevats costos en advocats.

A més, el 16 d'octubre passat Audi va acceptar una multa per import de 800 milions d'euros per part de la Fiscalia de Munic en el context del cas del programari que alterava les emissions en alguns vehicles dièsel. L'import que haurà d'abonar la marca dels quatre cèrcols preveu l'abonament d'una multa màxima de 5 milions d'euros, segons el que disposa la legislació del país, així com la devolució de beneficis econòmics per part de l'empresa de 795 milions d'euros.

El grup Volkswagen ha venut 8,13 milions de vehicles des de començaments d'any, la qual cosa es tradueix en un increment del 4,2% en comparació amb el mateix període de l'any passat, mentre que va fabricar un 1,7% més de vehicles, fins a 8,1 milions d'unitats.