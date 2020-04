Seat reobre a mig gas després d'un mes i mig amb la fàbrica aturada

Poc abans de tres quarts de sis del matí han arribat a la planta de Seat a Martorell els aproximadament 3.000 empleats que aquest dilluns han reprès la producció de la fàbrica, després que s'aturés el passat 13 de març a causa de la pandèmia del covid-19. Però no era un dia qualsevol: hi havia mascaretes, equips de protecció individual i noves normes de seguretat i higiene per evitar els contagis.

La tornada de la producció s'ha fet a les plantes de Martorell, Barcelona i el Prat de Llobregat. Això sí, després d'una negociació entre la direcció i el comitè d'empresa per salvaguardar la salut dels treballadors, i a un ritme molt baix.

A primera hora els treballadors, que han passat un test PCR per evitar contagis (l'empresa té previst fer-ne més de 15.000), han rebut instruccions sobre com serà ara la seva vida a la fàbrica. No hi ha cantina, han d'anar protegits amb mascaretes i EPIs, i han de mantenir les distàncies de seguretat. Fins i tot s'ha modificat la circulació de persones dins la fàbrica per evitar que els treballadors puguin acostar-se sense voler els uns als altres, per exemple a les escales.

El comitè d'empresa retirarà la denúncia que havia presentat davant la Inspecció de Treball

El president del comitè d'empresa, Matías Carnero, s'ha mostrat satisfet perquè la direcció ha implementat les més de 140 mesures de seguretat i higiene que demanaven els sindicats per treballar amb la màxima seguretat davant la pandèmia, fins al punt que ha anunciat que retiraran la denúncia que havien presentat davant la Inspecció de Treball reclamant mesures de seguretat.

Tal com estava previst, l'empresa ha començat a treballar a un terç de la seva capacitat en les seves tres línies de muntatge, segons han explicat fonts de l'automobilística. Treballar a un sol torn i amb tantes mesures de seguretat fa que el ritme de producció sigui molt baix. En concret, uns 270 cotxes enlloc dels 2.100 cotxes al dia que es produïen abans de la pandèmia. Això és gairebé un 13% de la producció habitual.

És una quantitat baixa, però que permetrà abastir els concessionaris de països del nord d'Europa, on les botigues no estan tancades, i que també ajuda a posar en marxa la indústria de components que treballa per a la marca de Martorell.

La tornada a la feina també ha canviat la situació dels empleats. Seat va presentar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per als seus 14.800 empleats per motiu de causa de força major. De d'avui aquest ERTO s'ha substituït per un altre per causes organitzatives i de producció que afecta a un màxim d'11.000 empleats per torn, de manera que els afectats ara són 9.300 treballadors.

La idea de l'empresa és anar augmentant la producció en tres fases. Ara ha començat només un torn per línia, i s'anirà ampliant al segon i tercer torns en un període que pot arribar a durar fins a vuit setmanes.

El retorn de Seat a la feina marca l'inici de l'activitat al sector. A banda de les plantes de components i proveïdors, que també han arrancat la producció, també han començat a treballar altres fàbriques de cotxes a Espanya, com la de Volkswagen a Navarra, les de Nissan a Àvila i Cantàbria, o la de Mercedes a Vitòria.

Nissan torna dilluns que ve

L'altra gran planta de fabricació d'automòbils a Catalunya, la de Nissan a la Zona Franca, té previst reiniciar la producció el 4 de maig. Però si a Seat direcció i sindicats han pactat el retorn, en el cas de Nissan hi ha un conflicte latent sobre el futur de l'empresa que ha portat el comitè d'empresa a convocar una vaga indefinida precisament a partir del 4 de maig.

Els sindicats volen que la direcció de Nissan aclareixi quin és el futur de les plantes catalanes, però el president de la marca nipona a Europa, Gianluca de Ficchy, va dir que no se sabrà fins just abans de les vacances d'estiu. Els sindicats han demanat una entrevista amb la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, per analitzar la "delicada situació" de les plantes de Nissan a Espanya.