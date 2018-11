Seat entra en el negoci del patinet elèctric amb un acord amb Segway

260x366 El nou patinet de Seat pels carrers de Barcelona El nou patinet de Seat pels carrers de Barcelona

L'automobilística Seat es diversifica i entra en el negoci del patinet elèctric, amb un primer model que posarà a la venda aquest mateix mes per 599 euros, però a més pensa entrar també en el negoci del patinet compartit, per la qual cosa busca ciutats on desenvolupar el projecte, segons ha informat aquest dijous l'empresa de Martorell.

Per desenvolupar el seu primer model de patinet elèctric, anomenat eXS KickScooter, Seat ha arribat a un acord amb Segway, una de les empreses líders del món en la micromobilitat elèctrica. Així, el nou patinet de Seat l'ha dissenyat l'empresa d'automoció i inclou la tecnologia elèctrica que Segway utilitza en la plataforma del seu model ES2.

Es tracta d'un model amb rodes de vuit polzades, amb amortidors davant i darrere, i que permet arribar a una velocitat de 25 quilòmetres per hora. El model disposa de llums led al davant i al darrere, d'il·luminació ambiental, de pantalla LCD, de control de velocitat de creuer i de sistema antirobatori, i s'hi pot connectar una bateria addicional per augmentar l'autonomia, que en condicions normals arriba als 45 quilòmetres.

Aquest primer model de patinet es podrà comprar ja aquest mes de novembre, pel Black Friday, i a partir del desembre, abans de final d'any, es podrà trobar als concessionaris de la marca a Espanya, França, Alemanya, Àustria, Suïssa i Portugal, i a la resta d'Europa el 2019.

Proves pilot

Seat emmarca aquest nou producte en la seva estratègia sobre la denominada micromobilitat elèctrica de l'última milla urbana. Per això, assegura que vol mantenir contactes amb les institucions i els ajuntaments per contribuir en la mobilitat del futur i, en aquest sentit, assegura que està identificant ciutats espanyoles on fer una prova de patinet compartit, denominada eXS Sharing, oberta als ciutadans.

Aquesta prova la farà Seat mitjançant una empresa independent i acabada de crear dins del grup, Xmoba, que estudiarà el potencial del KickScooter per millorar la mobilitat urbana. Però les primeres proves del patinet compartit ja les ha iniciat l'empresa a la factoria de Martorell, per als desplaçaments dels empleats.

Segons Seat, dins del grup Volkswagen les diferents marques tenen les seves previsions de llançar solucions de micromobilitat. Seat llança ara aquesta del patinet, que se suma a l'ús del cotxe compartit al Seat Metropolis:Lab, al Pier01 a Barcelona, que compta amb una flota del 10 prototips de l'eMii, i a la compra de Respiro, una 'start-up' espanyola pionera en el lloguer de cotxes per hores.

"Volem convertir Seat en un referent de la micromobilitat", assegura Lucas Casanovas, director de màrqueting de producte de la companyia, que assenyala que l'objectiu és que qualsevol persona d'un entorn urbà conegui les opcions de Seat per desplaçar-se per la ciutat de manera sostenible, divertida i àgil".