Seat oficialitza la seva entrada a la Xina

El desembarcament de Seat a la Xina ja és oficial. El president de l’automobilística, Luca de Meo, va signar ahir un acord per entrar a l’accionariat de la joint venture que ja té en marxa la seva matriu, el grup Volkswagen, amb la xinesa JAC. Aquest és un pas necessari perquè la companyia de Martorell pugui fabricar el seu primer cotxe elèctric al gegant asiàtic, tal com va avançar l’ARA el desembre passat.

L’acord, que es va tancar ahir a Berlín en presència de la cancellera alemanya, Angela Merkel, i del primer ministre xinès, Li Keqiang, estableix que Seat entrarà a formar part d’aquesta aliança, tot i que no detalla de quina manera: fonts de la companyia apunten a aquest diari que podria ser a través d’una ampliació de capital de la joint venture o bé amb la compra -per part de Seat- d’una part de les accions que ara estan en mans de Volkswagen.

Sobre el paper, Seat aportarà els seus coneixements tècnics en les àrees de disseny i R+D. A la pràctica, aquesta unió accionarial és el que permetrà que l’automobilística catalana entri al mercat xinès amb la fabricació del seu primer cotxe totalment elèctric. Tal com expliquen fonts del sector, les lleis comercials xineses obliguen les companyies occidentals que vulguin vendre cotxes al país a tenir com a mínim el 50% de la propietat d’una empresa xinesa.

Un elèctric per al 2020

Com va avançar l’ARA, Seat manté les seves previsions d’entrar al mercat xinès de l’automoció d’aquí dos o tres anys. Aquest desplegament forma part de l’estratègia de l’equip de De Meo per blindar la companyia davant de possibles futures crisis. L’objectiu és augmentar la presència a la Xina, però també al nord d’Àfrica i a l’Amèrica Llatina.

Ahir, durant l’escenificació de l’acord, De Meo va proclamar que la participació amb JAC és “una fita” perquè obre “una nova etapa que permetrà globalitzar la marca i impulsar el desenvolupament del vehicle elèctric”.

“La Xina -va afegir el president de Seat- ofereix moltes oportunitats i aportarem solucions de mobilitat d’acord amb les necessitats dels clients; per a nosaltres també és una oportunitat d’aprendre de les tendències de futur que s’estan desenvolupant a la Xina”.

Els avantatges per a Seat són evidents. Segons apunta la mateixa automobilística, les previsions de matriculacions a la Xina per a aquest any s’espera que s’acostin als 30 milions de cotxes, el doble de totes les matriculacions que es van fer a la Unió Europea l’any passat.

Per fer-se un forat al gegant asiàtic, la companyia ja fa mesos que ha destinat una part dels seus treballadors a aprofundir en aquest projecte. Actualment ja hi ha un equip “d’unes quinze persones desplaçades treballant sobre el terreny”. A més, des de la seu de Martorell també hi ha diverses persones centrades a tirar endavant el projecte xinès. El pacte amb JAC, però, podria implicar que més d’un centenar de treballadors de Martorell acabin anant a la Xina, si més no temporalment i en diferents torns.

El cert és que Seat ja ha enviat diverses delegacions fins a la ciutat de Hefei per tancar parts de l’acord i començar a buscar els equipaments necessaris per instal·lar-hi la plantilla, com ara pisos, escoles i hospitals. La companyia podria fer un nou viatge al setembre per tancar aquests serrells. Seat, que exporta el 80% de la seva producció, va tancar el 2017 amb uns guanys de 281 milions d’euros.