Seat planteja un expedient temporal d'ocupació per a 7.000 treballadors

L'incendi a la fàbrica de Faurecia a Abrera ja té un cost laboral directe per a Seat. La direcció de la companyia automobilística ha notificat aquest dimarts als sindicats la intenció de presentar un expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO) si no es modifica el calendari laboral, segons han informat a l'ARA fonts del comitè d'empresa.

L'incendi a Faurecia, una companyia que fabrica components per a l'automòbil, ha paralitzat la producció de cotxes a la planta de Seat a Martorell, si bé a la aquest dimarts a la tarda està previst que comenci a treballar la línia 1, on es munten els models Ibiza i Arona, i que suposa aproximadament el 50% de la producció de tota la planta. Però les línies 2, on es fabrica el León, i 3, on es fa l'Audi A1, començaran a treballar a finals de la setmana que ve, si tot va bé.

Segons ha notificat l'empresa als representants sindicals, des de l'incendi de dimarts passat a la matinada a Faurecia fins que la planta de Martorell torni a la normalitat s'hauran deixat de fabricar uns 14.300 cotxes. Fins a aquest dimarts la pèrdua de fabricació ja suma unes 7.000 unitats. La planta incendiada produïa per a Seat els tabliers dels cotxes.

Els representants sindicals de la UGT i CCOO ja han fet arribar a la direcció de Seat el seu desacord amb l'expedient de regulació d'ocupació pels dies que no s'ha treballat i els que encara no es podrà treballar, que consideren que s'haurien de considerar com a aturada tècnica. En relació a la producció que s'ha perdut, els sindicats consideren que hi ha altres mesures que poden ajudar a recuperar-la.

En aquest sentit, en la reunió entre direcció i sindicats s'ha plantejat la possibilitat de modificar el calendari laboral per treballar els dies 18, 19 i 20 de desembre, inicialment sense activitat de producció. Per als sindicats, aquesta mesura seria incompatible amb l'aplicació d'un ERTO.

A més, en cas de modificar el calendari pactat s'hauria de resoldre el cas d'aquells treballadors que tenen viatges pagats o reservats per a aquests dies de desembre, molt pròxims a les festes nadalenques, i durant els quals, si es tria aquesta opció, haurien d'anar a treballar. El comitè estudiarà el tema i donarà divendres una resposta a la direcció.