Seat s’apunta a la patronal espanyola 40 anys després

Potenciar la “interacció empresarial a l’entorn associatiu”. Aquest és l’argument que va donar ahir Seat, la indústria més gran i amb més treballadors a Catalunya, després d’anunciar la seva associació a la patronal espanyola, la CEOE. L’automobilística ha decidit fer el pas ara, 40 anys després de la fundació de la patronal i enmig del conflicte polític i econòmic obert entre Catalunya i Espanya arran del 1-O i l’aplicació de l’article 155.

La posició de Seat -que és una de les grans empreses que van decidir mantenir la seva seu a Catalunya, on també té la seva fàbrica principal, a Martorell- ha sigut força equidistant durant tot el conflicte, com a mínim, fins ara. La companyia fins i tot va aturar la tria del nom del seu nou model perquè el moment polític no influís en la seva estratègia comercial.

Per això, algunes fonts del sector entenen aquest nou gest com una concessió a Madrid, després que l’automobilística no seguís els passos d’altres grans empreses amb el trasllat de la seu. Una negativa que, segons va denunciar el comitè d’empresa de l’automobilística, va provocar pressions institucionals al màxim nivell, tant “polític” com “monàrquic”.

Més presència institucional

La direcció, però, assegura que l’adhesió a la CEOE respon a la voluntat de la companyia de tenir més presència institucional. De fet, argumenten que Seat també es va unir a la patronal catalana Foment del Treball a l’abril, fa tot just set mesos. La companyia també recorda que ja pertany a la Cambra de Barcelona, i a altres institucions com la patronal de fabricants, l’Anfac, i insisteix que en els últims temps també han fet els tràmits per formar part de les cambres italiana, francesa i alemanya, per la importància d’aquests mercats.

De la mateixa manera, la patronal espanyola va intentar deslligar ahir l’acord del moment polític. “Fa mesos que Seat i la CEOE tenen converses -van assegurar ahir fonts de la patronal a l’ARA-, ara simplement s’ha formalitzat el pacte”. De fet, segons els representants dels empresaris, el paper de l’automobilística serà semblant al que ja feia ara: “Seat ja participava, com a gran empresa industrial, en alguns viatges i delegacions organitzades per nosaltres, i ara ho seguirà fent, però com a empresa associada”, puntualitzen les mateixes fonts.

Tant la patronal espanyola com l’automobilística preveuen compartir recursos i esforços en les seves àrees d’actuació. Segons va explicar Seat en un comunicat, també col·laboraran i participaran de manera activa en els òrgans consultius de la CEOE. A més, també tindran accés a altres organitzacions empresarials europees i iberoamericanes, on confien crear noves oportunitats de negoci. El president de Seat, Luca de Meo, va dir ahir que confia a “obtenir sinergies per a totes dues parts, gràcies als múltiples projectes que es podran desenvolupar”. Al seu torn, el president de la patronal, Joan Rosell, també va augurar que l’acord suposarà “un benefici compartit” per a les dues organitzacions.