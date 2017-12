La Seguretat Social s'endeuta per pagar l'extra de Nadal dels pensionistes

La Seguretat Social torna a recórrer al crèdit per pagar l'extra dels pensionistes d'aquest Nadal. Tal com ha comunicat aquest divendres el ministeri, aquest desembre haurà de desemborsar 17.470 milions d'euros entre les nòmines ordinàries i les pagues extraordinàries. Però ja no té prou recursos. D'aquesta quantitat, 7.792 milions d'euros s'han de pagar amb recursos extraordinaris (és a dir, no provinents de les cotitzacions). Per això ha fet servir 3.586 milions d'euros de la guardiola de les pensions i 4.206 milions del crèdit que els pressupostos de l'Estat ja havien tingut en compte preveient aquesta situació.

El crèdit que l'Estat va concedir a la Seguretat Social a principis d'any és de 10.192 milions d'euros, dels quals 5.986 ja es van fer servir per pagar la paga extra d'estiu. Els 4.206 que li quedaven, doncs, els farà servir aquest desembre amb l'objectiu d'evitar que la guardiola de les pensions –el fons de reserva de la Seguretat Social– quedi a zero. Però com explica el mateix ministeri, actualment queden 8.095 milions d'euros a la guardiola, perquè l'Estat n'ha tret més de 70.000 des que el PP governa. Això vol dir que, avui, la Seguretat Social deu més diners dels que té i que, per tant, comença a endeutar-se. El mateix ministeri es justifica en el comunicat explicant que "la concessió de crèdits a la Seguretat Social per garantir l'equilibri pressupostari no és una novetat" perquè entre 1994 i 1999 ja hi havia "clàusules similars".

Tot i això el que queda clar és que les cotitzacions (tot i que estan en nivells "rècord", segons la mateixa ministra Fátima Báñez) no són suficients per fer front a les despeses de les pensions i que, a partir d'ara, s'haurà d'anar endeutant amb crèdits per fer front, per exemple, a les pagues extres. Els 8.000 milions que queden no són suficients per fer front als prop de 10.000 milions necessaris en aquestes retribucions extraordinàries.

El ministeri d'Ocupació explica que "al desembre, com al juliol", els recursos de la Seguretat Social afronten una "important" despesa a causa que els 9,5 milions de pensionistes reben la seva nòmina habitual a més de la paga extra de desembre; a més, s'hi suma l'IRPF de les pensions subjectes a aquest impost.