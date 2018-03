Snapchat paga 517M€ de sou al seu conseller delegat en plena crisi

Evan Spiegel té 27 anys. Nascut a Los Angeles, va passar per la prestigiosa Universitat de Stanford fins que va cofundar amb uns companys la xarxa social Snapchat. L’any passat va cobrar 638 milions de dòlars (517 milions d’euros), el salari més alt per a un directiu en tota l’última dècada. Ni Mark Zuckerberg, després que el 2012 tragués a borsa la xarxa social més important del món, Facebook, ho va aconseguir.

A més de ser-ne un dels cofundadors, Spiegel és el conseller delegat de Snap, la companyia que explota l’aplicació, que va debutar al parquet l’any passat amb una valoració de 24.000 milions d’euros. D’aquí ve el premi rebut el 2017. Tot i que els tres fundadors de la companyia ja van fer una caixa de 3.500 milions d’euros amb la sortida a borsa -considerant la venda de part de les seves accions-, a Spiegel se li va tornar a donar un premi al final de l’exercici. La major part de la remuneració obeeix a un pla d’accions de 517 milions d’euros.

“Acostuma a ser habitual donar primes en les sortides a borsa o per operacions corporatives, però m’estranya el bonusde Spiegel perquè justament Snap és una empresa amb molts problemes, entre els seus resultats, les sortides de directius i un redisseny de l’aplicació que no ha acabat d’agradar”, explica Rafael Sambola, professor de gestió i finances de l’escola de negocis Eada. No li falta raó.

El consell d’administració, en què Spiegel té un 44% del dret a vot i el seu soci Bobby Murphy un percentatge idèntic, és acusat de ser poc sensible als comentaris de la resta de la companyia i poc transparent. A més, ha de lidiar amb un problema d’alçada: l’any passat va facturar 824 milions de dòlars... però en va perdre 3.445. I no hi ha expectatives d’aconseguir beneficis fins a l’any 2020 o el 2021. Això suposant que la seva gran rival, Instagram, no l’enfonsi pel camí. La inseguretat en la companyia és de tal magnitud que un tuit fet per Kylie Jenner (una membre del clan Kardashian) criticant el nou format de l’apli va fer caure l’acció i va produir unes pèrdues de 1.300 milions de dòlars en el valor a borsa de la companyia.

Segons els càlculs de Reuters, la remuneració anual de Spiegel és la tercera més alta de què es beneficia un executiu des que existeixen estadístiques. El primer i el segon lloc recauen sobre Daniel Och, fundador d’Och-Ziff Capital Management, un fons d’inversió nord-americà fundat el 1994 i que va fer el salt a la borsa el 2007, poc abans de la fallida històrica de Lehman Brothers. Gràcies a aquella operació, OZ Management -com es diu ara-és el que és avui i el 2007 Och va obtenir unes compensacions de 919 milions de dòlars (745 milions d’euros). Però l’any següent encara va cobrar més: 1.190 milions de dòlars (965 milions d’euros). I això que la companyia va perdre 826 milions de dòlars el 2007 i 511 el 2008. Och és avui president del fons i se li estima una fortuna de 3.200 milions de dòlars. Fa dos anys la firma va protagonitzar un escàndol de corrupció a l’Àfrica, pel qual va haver de pagar 412 milions. Però la factura va ser encara més alta, ja que milers de milions van fugir del seu fons.

“Són uns bonus per objectius i aquests es poden determinar de manera qualitativa o quantitativa”, diu Sambola, que aclareix que, com que en molts casos són retribuïts amb accions o plans d’accions, “no van a càrrec del compte de resultats i, per tant, no inflen més les pèrdues”.

En tot cas, el salari del conseller delegat de Snapchat és molt lluny dels altres salaris més alts entre les cotitzades nord-americanes: Thomas Rutledge, de Charter Communications, es va embutxacar 98 milions de dòlars, i Leslie Moonves (CBS), 68 milions. La remuneració del cap de Snap, de moment, s’acosta més a les xifres de retirs daurats, com el de Jack Welch, jubilat de General Electric amb un taló de 417 milions.

A favor de Spiegel s’ha de dir que el seu salari ordinari només és de 98.000 dòlars, després que se l’abaixés. Ara, però, s’ha cobrat la factura.