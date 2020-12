Spacewell compra la companyia tecnològica catalana Dexma

La companyia belga Spacewell ha anunciat aquest dilluns la compra de l'empresa catalana Dexma, especialitzada en software de gestió i eficiència energètica de tot tipus d'edificacions. Spacewell, amb seu a Anvers, és propietat de Nemetschek Group, companyia líder de disseny, construcció i operació d'edificis que cotitza a la Borsa de Frankfurt.

Dexma continuarà amb la seu a Barcelona i dirigida per, Joan Pinyol i Guillem Corominas, tots dos cofundadors de l'empresa, però espera accelerar el seu creixement gràcies a la integració al grup alemany. L'empresa catalana, que no ha volgut revelar l'import de la transacció, va facturar l'any 2019 quasi 3 milions d'euros, i aquest 2020, tot i la pandèmia del coronavirus, espera tancar en uns 3,5 milions d'euros, un 16% de creixement, segons ha explicat a l'ARA el cofundador de la firma Guillem Corominas.

La compra suposarà convertir Barcelona en el hub de solucions energètiques del grup, i preveu aconseguir un creixement important l'any que ve. Actualment té una plantilla de 45 empleats, la majoria dels quals enginyers, i espera créixer en uns 20 professionals l'any 2021. "Tenim un pla ambiciós de creixement amb el suport de Spacewell", indica Corominas.

Dexma, fundada el 2007 per Corominas, Pinyol i Xavier Orduña, té més de 4.000 clients en 30 països. Segons Corominas, la integració al grup alemany permetrà obrir nous mercats en països on encara tenen poca presència, sobretot el Benelux, Alemanya i els països nòrdics. A més, ha dit, "per al grup la compra de Dexma no crea duplicitats, perquè a ells els faltava la part de software energètic".

Estalvi del 10% al 30% en la llum

Les solucions de Dexma es basen en el big data i la intel·ligència artificial per analitzar els consums i possibles ineficiències. Segons Corominas és difícil de quantificar, però els clients de mitjana poden obtenir estalvis d'entre el 10% i el 30% en el seu consum energètic. Dexma estava participada fins ara pels seus fundadors i alguns vehicles inversors, com Inveready, que havien anat a les dues rondes de finançament que havia fet.

Spacewell, l'empresa compradora, es va fundar el 1989 a Anvers, i el 2018 la va comprar Nemetschek, un grup que té una plantilla superior als 3.000 empleats, que l'any passat va facturar 557 milions d'euros i que té una capitalització a borsa de 7.500 milions d'euros.