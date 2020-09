Splice Bio fa un gir cap al tractament de malalties genètiques

La biotecnològica catalana Splice Bio ha tancat una ronda de finançament liderada per Ysios Capital i en la qual ha participat també Asabys Partners mitjançant el seu fons Sabadell Asabys. Malgrat no fer pública la quantitat invertida, una de les parts implicades en l’operació assegura que és una ronda suficientment gran com per desenvolupar la plataforma de teràpia gènica en què treballa l’empresa fins a la fase preclínica, és a dir, fins abans de començar els estudis en pacients.

Més enllà d’això, però, la ronda té diverses conseqüències immediates. La primera, l’empresa canvia de nom i deixa enrere el ProteoDesign per convertir-se en Splice Bio. La segona, es redueix la participació de Caixa Capital Risc, un dels accionistes actuals que no ha participat en aquesta ronda però que ha donat el seu suport perquè tiri endavant. La tercera, que la companyia passa a centrar-se en la teràpia gènica.

Splice Bio és una empresa que van fundar a finals del 2012 (llavors ProteoDesign) un grup de científics després d’anys d’investigació a universitats dels Estats Units. De fet, la tecnologia en què se centrarà la companyia en aquesta nova etapa la van desenvolupar a la Universitat de Princeton. La idea original de l’empresa era oferir serveis a la indústria farmacèutica per desenvolupar fàrmacs contra el càncer més eficients i segurs i que es postulessin com una alternativa a la quimioteràpia. Però actualment l’interès de Splice Bio s’ha mogut fins a les malalties d’origen genètic.

Resoldre les limitacions actuals

En concret, els fons aportats per Ysios i Sabadell Asabys es destinaran a desenvolupar noves teràpies per al tractament d’aquestes malalties, cosa que l’empresa intenta fer amb una tecnologia que resolgui les limitacions principals dels sistemes que s’utilitzen en les teràpies actuals, els virus adenoassociats (AAVs). L’objectiu és aconseguir tractar malalties provocades per mutacions als gens i ampliar el ventall d’òrgans que poden ser tractats amb les teràpies ja existents.

“Splice Bio destaca sobre altres tecnologies per la qualitat de les seves dades inicials, i creiem que la companyia té tots els ingredients necessaris per fer realitat el potencial de la teràpia gènica”, expliquen des de Sabadell Asabys.