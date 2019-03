Spotify denuncia Apple a Brussel·les per competència deslleial

La companyia de distribució de música en 'streaming' Spotify va presentar una denúncia contra Apple davant la Comissió Europea per competència deslleial, segons va informar la marca en un comunicat.

El conseller delegat i fundador de Spotify, Daniel Ek, va explicar que la denúncia a Brussel·les es deu a les regles que aplica Apple a la seva botiga d'aplicacions. A parer de l'alt executiu, aquestes regles "limiten les opcions i reprimeixen la innovació a costa de l'experiència de l'usuari". En concret, Spotify acusa Apple d'actuar com a "jugador i àrbitre" per posar en desavantatge la resta de desenvolupadors, perquè la companyia fundada per Steve Jobs no només és propietària de l'App Store, la botiga d'aplicacions dels dispositius d'Apple, sinó que també opera Apple Music, que és un "competidor directe" de Spotify.

Ek va assegurar que Apple obliga Spotify i altres serveis digitals a pagar una comissió del 30% per cada compra feta mitjançant el seu sistema de pagaments, cosa que "inflaria artificialment" el preu de les subscripcions de Spotify per sobre del d'Apple Music. En canvi, si Spotify decideix no fer servir el sistema de pagaments d'Apple, la propietària de l'iPhone "aplica una sèrie de restriccions tècniques que limiten l'experiència" de l'usuari. L'empresa radicada a Estocolm ha assegurat que en certs casos no poden enviar correus electrònics als usuaris de la seva aplicació en dispositius d'Apple.

"No volem cap tracte especial. Simplement volem que se'ns tracti com a la resta d'aplis a l'App Store, com Uber o Deliveroo, que no estan subjectes a la comissió d'Apple i no tenen les mateixes restriccions", va remarcar el primer executiu de Spotify. A causa d'això, la marca ha sol·licitat als serveis de competència de la Comissió Europea que totes les aplicacions, incloses les desenvolupades per Apple, se sotmetin a les "mateixes regles", i que els consumidors tinguin "llibertat real" pel que fa als sistemes de pagaments.