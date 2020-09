El Suprem sentencia que els 'riders' són falsos autònoms

El Tribunal Suprem ha sentenciat aquest dimecres que existeix una relació laboral entre la plataforma d'enviaments a domicili Glovo i els seus repartidors. És a dir, que els riders d'aquest tipus d'aplicacions són falsos autònoms. Aquesta era la sentència clau que esperava el sector després d'un llarg debat sobre el seu model laboral als tribunals.

Així doncs, el Suprem estima que els repartidors "no disposen d'una organització empresarial pròpia i autònoma", sinó que depenen de l'empresa que és qui estableix les condicions dels serveis. Segons el ple de la sala quarta, Glovo "no és una simple intermediària", sinó que es tracta d'una empresa que presta serveis de missatgeria i és "titular" dels actius necessaris per dur-los a terme.

Fins ara el recorregut judicial sobre la relació laboral entre els riders i les plataformes havia arribat a tribunals superiors com el de Catalunya o el de Madrid. Tot i així, en haver-hi sentències contradictòries totes dues parts esperaven una decisió del Suprem que unifiqués criteris. El tribunal, a més, rebutja elevar aquesta qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè es pronunciï sobre el tema.

Precisament, Glovo ha reaccionat amb un comunicat en què diu que respecta la sentència del Suprem, però espera que es defineixi "un marc regulatori adequat" per part del govern espanyol i la Unió Europea. "Als tribunals, el debat es troba obert, ja que hi ha diverses sentències que validen el model, com l'última del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i d'altres contràries, com a Espanya".

Uns dels primers a celebrar la decisió del Suprem han sigut els sindicats. "És una gran notícia per als treballadors i treballadores d’aquest país i en especial per a tots aquells empleats de les plataformes digitals", han afirmat des de la UGT. El sindicat ha apuntat que la sentència del Suprem els dona la raó i que aquesta ha de permetre "acabar amb l’abús laboral" del sector. Des de la UGT també han recordat que plataformes com Glovo s’estalvien uns 10 milions d’euros a l’any en cotitzacions a la Seguretat Social.