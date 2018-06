Sushifresh arriba als 3 M€ i crea una marca de menjar flexitarià

Ja han passat cinc anys des que Sara Serantes va decidir implantar a Barcelona el concepte de sushi per emportar-se que la va enamorar quan feia de mainadera mentre estudiava anglès a Nova Zelanda. L’ e-commerce de menjar a domicili Su-shifresh va arribar als tres milions d’euros de facturació l’any passat, segons explica a l’ARA la fundadora. La companyia va arrencar el 2013 amb una cuina compartida amb altres negocis en un hotel de Barcelona i ara ja compta amb dos establiments a la ciutat -amb una part de restaurant- dedicats a elaborar les comandes que arriben a la seva web. Ara la plataforma preveu que la facturació creixerà el 2018 fins als 4 milions d’euros.

A finals del 2016 l’empresària va llançar Boko, una segona marca especialitzada en menjar tailandès, i en les pròximes setmanes farà el mateix amb Fish&Green. La nova insígnia se centrarà en la cuina flexitariana, és a dir, plats amb elaboracions de peix cru però també vegetals com ara opcions de sushi vegà. De moment aquesta especialitat es gestionarà des de la cuina de Sushifresh, però si el concepte té èxit l’objectiu de Serantes és obrir un tercer local de Fish&Green.

De fet, ara l’empresa ha arrencat un procés per crear una identitat de grup que englobi les tres marques més enllà del nom Sushifresh. “A vegades arribaven els repartidors amb menjar de Boko i una bossa de Sushifresh i volem més unitat”, explica Serantes. En els pròxims anys l’emprenedora creu que el grup pot arribar fins a almenys sis marques diferents. La fundadora va engegar el negoci amb un préstec després d’insistir a diferents administracions públiques i entitats financeres. El seu marit, Sergi Zacariadis, també va deixar la feina per impulsar el projecte i ara és el responsable de màrqueting del grup.

Sector competitiu

El delivery viu un moment dolç però molt competitiu a Barcelona amb l’arribada els últims anys d’aplicacions com Glovo, Deliveroo i Stuart. No obstant això, Serantes confia en l’experiència del seu negoci per fer front a la irrupció d’aquestes aplicacions. Actualment Sushifresh dona feina a un equip de prop d’un centenar de persones, unes 40 de les quals són repartidors que l’empresa té en plantilla, a diferència de les plataformes digitals que fan servir missatgers autònoms.