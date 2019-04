El TC tomba l'impost català sobre el risc mediambiental de les nuclears

El Tribunal Constitucional (TC) ha tombat l'impost català sobre el risc mediambiental d'elements radiotòxics. La sentència del Constitucional, publicada parcialment al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), declara inconstitucional l'impost, cosa que obliga el Govern a retornar els 17,3 milions d'euros recaptats entre els anys 2017 i 2018 en aquest concepte, un 20% dels quals anaven destinats a municipis afectats per centrals nuclears, segons fonts d'Economia.

La llei del 2017 declarada parcialment inconstitucional havia creat un impost de caràcter extra fiscal que obligava els agents que produïen, manipulaven, transportaven, custodiaven o emetien substàncies radiotòxiques a assumir el cost de l'impacte negatiu que aquesta activitat suposa per al medi ambient i per a la salut de les persones.

La sentència del TC declara inconstitucionals i anul·la des de l'article 51 fins al 68 de la Llei del Parlament de Catalunya 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

En concret, declara inconstitucionals els articles del 51 al 68 que són exclusivament els que fan referència a l'impost sobre el risc mediambiental d'elements radiotòxics, La decisió del Constitucional implica que, a partir d'ara, el Govern ja no podrà seguir recaptant aquest impost, i que haurà de retornar l'ingressat fins ara: 7,4 milions d'euros el 2017 i 9,9 milions d0euros el 2018, més interessos, segons xifres d'Economia i Hisenda.

Un 20% d'aquests ingressos anaven destinats a la reactivació econòmica dels municipis que tenen centrals nuclears, precisament per impulsar projectes com els de reactivació del riu Ebre, els de foment de projectes turístics o la reindustrialització química a Flix.

El govern espanyol va impugnar els articles sobre l'impost sobre el risc ambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics al considerar que anaven en contradicció amb la LOFCA (Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats), per possible coincidència amb l'impost estatal sobre producció de combustible nuclear gastat i els residus radioactius resultants de la generació d'energia elèctrica d'origen nuclear, així com també pel possible solapament amb l'Impost d'Activitats Econòmiques.

Precedent

El Constitucional veu equivalència en els dos impostos, i anul·la el català. La sentència es basa en la doctrina general ja establerta pel propi TC sobre els límits del poder tributari de les comunitats autònomes, que impedeix la coincidència de fets imposables amb impostos estatals.

De fet, el TC ja va declarar inconstitucional, el 2016, l'anterior impost de la Generalitat sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear. El Govern defensava, però, la constitucionalitat de l'impost, recordant que grava el risc mediambiental, i no el combustible gastat o els residus. Així, es gravava l'emissió de radioactivitat i, de fet, hi havia bonificacions en casos de reducció d'emissions, per tal d'incentivar que es minimitzessin.