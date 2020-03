El TJUE diu que Espanya no pot negar el dret d'un investigat a tenir un advocat encara que no comparegui

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) avisa que l'aplicació que les autoritats espanyoles estan fent de la directiva europea sobre el dret a la tutela efectiva i a un judici imparcial és contrària al dret europeu. En resposta a una qüestió prejudicial presentada per un jutjat de Badalona, el Tribunal de Luxemburg conclou que Espanya no pot negar a un investigat el dret a tenir un lletrat defensor només perquè l'investigat no hagi acudit a la citació judicial.

Concretament, el cas es va originar el 2018 a Badalona, quan els Mossos d'Esquadra investigaven una persona per uns presumptes delictes de conducció -anava sense permís de conduir vàlid- i de falsificació de document públic. El jutjat competent va iniciar una investigació i es va citar el sospitós diverses vegades sense que aquest comparegués. Finalment es va dictar una ordre de detenció sense que hagués pogut tenir accés encara a un advocat. Després, la seva lletrada d'ofici va demanar que se suspengués l'ordre de detenció, i el jutjat de Badalona va decidir elevar la pregunta al TJUE sobre si la normativa espanyola permet ajornar el dret d'un investigat a ser assistit per un lletrat fins que s'executa l'odre de detenció.

Com explica el TJUE, les autoritats espanyoles han interpretat que la no compareixença de l'investigat permet fer una excepció en aquest dret basant-se en la jurisprudència del Tribunal Constitucional del 1984, que s'ha mantingut malgrat la transposició de les posteriors directives europees. Ara, però, Luxemburg creu que aquesta interpretació és contrària al dret europeu: "El dret dels sospitosos o acusats a l'assistència d'un lletrat no depèn de la compareixença de l'interessat". Considera que el fet que aquesta persona no comparegui "no forma part de les raons per les quals pot deixar d'aplicar-se el dret a l'assistència de lletrat que enumera de manera exhaustiva la directiva europea". Per tant, que una persona no es presenti malgrat reiterades peticions "no pot justificar que se la privi d'aquest dret".