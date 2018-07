El TSJC manté la suspensió de la normativa que deixava sense efecte les llicències VTC a Barcelona

El conflicte entre els taxistes i la llicència VTC ja té un primer veredicte. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit aquest divendres mantenir les mesures cautelars i, per tant, deixar en suspens la normativa que va aprovar l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que, 'de facto', deixava sense efecte les llicències VTC ja existents a Barcelona, segons ha avançat l'agència Efe. Aquestes llicències, concedides pel ministeri de Foment, són les que utilitzen aplicacions com ara Uber i Cabify per operar a Espanya.

Fins ara, el TSJC ha considerat que la normativa de l'AMB suposaria "la pèrdua automàtica de vigència" de les llicències VTC i que, per tant, això provocaria "la pèrdua de llocs de treball", entre altres conseqüències.

Tot i que la resolució no s'ha conegut fins avui, la interlocutòria celebrada ahir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja intuïa quina seria la decisió. Els magistrats van recordar que les VTC són llicències de caràcter estatal i que, per tant, "no poden veure's curtcircuitats per altres títols indegudament juxtaposats". La interlocutòria també apuntava que "la paralització de l'entrada en vigor del reglament" no significava un "empitjorament significatiu de les condicions del servei de taxi", motiu pel qual va decidir suspendre aquest reglament. De fet, el tribunal ha utilitzat aquests mateixos arguments en la interlocutòria que s'ha celebrat aquest divendres.

La decisió del TSJC arriba just després que la vaga de taxistes que ha sacsejat Barcelona durant 48 hores hagi finalitzat. A partir de les sis del matí d'aquest divendres, el sector ha tornat a operar a la capital catalana tal com estava previst. No obstant això, durant les dues jornades de vaga ja van avisar que podrien arribar a convocar una vaga "salvatge i indefinida" en funció de si la justícia decidia mantenir la suspensió de la norma. Elite Taxi, l'associació més gran del sector, considera que la decisió és "un veritable escàndol". A través d'un comunicat, afirma que el procés judicial està "envoltat d'anormalitats" i avisa: "no ens quedarem quiets".

La normativa de l'AMB, un òrgan presidit per Ada Colau, estipulava que tots els conductors que operaven sota una VTC necessitaven una llicència addicional per poder oferir els seus serveis a l'àrea metropolitana.

El reglament barceloní va entrar en vigor el passat 10 de juliol, però un recurs interposat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i el ministeri de Foment va suspendre'l temporalment. Ahir el ministeri de Foment va retirar el recurs, una acció que igualment no afectava la causa judicial perquè la CNMC manté el seu recurs.