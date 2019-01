Un grup de taxistes insulten Albert Rivera a Madrid

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha estat increpat aquest dilluns a la tarda a l'estació d'Atocha de Madrid per un grup de taxistes, que l'han insultat i acusat d'haver traït el sector acceptant les reclamacions de les patronals de VTC.

Rivera ha penjat tres vídeos al seu compte personal de Twitter, en els quals es veu com el polític és insultat per un grup de manifestants del sector del taxi. "Ets un pocavergonya, ni un [taxista] et votarà", li han cridat al dirigent de Ciutadans, que ha sortit de l'estació envoltat d'agents de la policia nacional entre crits de "Fora! Fora!" de la multitud que l'esperava. El taxistes també l'han titllat de "traïdor" i de "'golfo'".

"Em consta que hi ha molts taxistes respectuosos i que legítimament defensen el seu interès, però amb insults i agressivitat no aconseguiran convèncer els usuaris", ha escrit Rivera a Twitter. "He intentat explicar-los la meva posició, però entre amenaces i insults és impossible tenir un debat constructiu. Aquestes actituds als primers que perjudiquen és a ells", ha afegit.

El líder de Ciutadans, però, ha reiterat el seu punt de vista sobre la vaga de taxis: "Continuo pensant, avui més que ahir, que els ciutadans tenen dret a elegir si es desplacen en taxi, en VTC o com vulguin", ha insistit en un tuit.

Recién llegado de Sevilla me he encontrado esto en la estación de Atocha. Me consta que hay muchos taxistas respetuosos y que legítimamente defienden su interés, pero con insultos y agresividad no lograrán convencer a los usuarios. pic.twitter.com/I27qlcBgEH — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 21 de enero de 2019

He tratado de explicarles mi postura, pero entre amenazas e insultos es imposible tener un debate constructivo. Estas actitudes a los primeros que perjudican es a ellos. (2/3) pic.twitter.com/e7Jf6zzQtM — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 21 de enero de 2019