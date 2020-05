Telefònica i Liberty Global fusionen els seus negocis al Regne Unit

Les companyies Liberty Global i Telefónica han anunciat aquest dijous al matí un acord de referència per fusionar les seves operadores britàniques O2, de xarxa mòbil, i Virgin Media, proveïdora d’internet, mòbil i banda ampla, en un acord valorat en 35.900 milions d’euros que està cridat a transformar el mercat de les telecomunicacions del Regne Unit.

La fusió té lloc després de cinc mesos de negociacions entre la companyia espanyola i el grup nord-americà, controlat pel multimilionari John Malone, conegut com el Cowboy del Cable. Cada empresa tindrà el 50% de la nova companyia.

L’acord tindrà un impacte a mitjà i llarg termini a hores d’ara difícil de calibrar, però està destinat a remodelar el sector de les telecomunicacions britànic, perquè uneix la segona xarxa de banda ampla més gran del país (Virgin Media) amb la més gran de mòbil, que té 26 milions de clients directes i que arriba als 34 milions a través de marques com Tesco Mobile i altres usuaris comercials. També obligaria els rivals Vodafone, Sky, Three i TalkTalk a competir amb dues empreses de telecomunicacions molt més grans.

L'acord valora O2 en 14.500 milions d’euros i Virgin Media en 18.700, inclosos els respectius deutes, segons el comunicat emès per les dues companyies mare.

El compromís adquirit amb el mercat britànic és la inversió d’11.000 milions d’euros al Regne Unit al llarg dels pròxims cinc anys. A més, l'acord crea un negoci amb 12.300 milions d’euros d'ingressos i 46 milions de comptes de clients a través de les bases combinades per a mòbils, banda ampla i televisió de pagament. Els serrells de l’operació es tancaran al llarg del 2021.

Les empreses matrius esperen estalviar 620 milions d’euros amb la unió dels negocis, reduint els costos gràcies a evitar duplicacions i a traslladar els més de tres milions de clients mòbils de Virgin Media de la xarxa d’EE, propietat de British Telecom i per l’ús de la qual pagaven 220 milions d’euros anuals, a la d'O2.

Un abans i un després del pacte

L'acord, dirigit per Mike Fries, conseller delegat de Liberty Global, i José María Álvarez-Pallete, president i conseller delegat de Telefónica, crearà un competidor encara més fort que British Telecom. A l'anunciar el pacte, Álvarez-Pallete ha destacat: "Combinar el negoci de mòbils d'O2 amb la xarxa ràpida de banda ampla i serveis d'entreteniment de Virgin Media constituirà un abans i un després al Regne Unit, en un moment en què la demanda de connectivitat és més gran i crítica que mai". Fries, al seu torn, ha ssegurat que la combinació de les xarxes fixes i mòbils de Virgin Media i O2 ajudaria en l’objectiu del govern britànic d’augmentar la velocitat de banda ampla al Regne Unit. L'acord també permetrà que Telefónica rebi 6.500 milions d’euros en efectiu per reduir el seu gran volum de passiu. El grup espanyol també rebrà un import de 2.800 milions d’euros de Liberty Global per compensar l’endeutament de Virgin Media.

Liberty Global també rebrà un import de 1.600 milions de dòlars en efectiu després de dividir el negoci irlandès de Virgin Media, que no s'inclou en la fusió amb l'O2.

Feia temps que es rumorejava que Vodafone estudiava un pla per combinar el seu negoci del Regne Unit amb Virgin Media, però s'ha mantingut al marge de l’operació, tot i fusionar-se amb Liberty Global als Països Baixos i comprar les xarxes de la companyia de cable a Alemanya i l'est d'Europa l'any passat. També es va fusionar amb Idea, rival a l'Índia.

Telefónica tanca així una operació que havia començat a buscar a principis de la dècada del 2010, quan va intentar vendre O2 a BT, i després, el 2015, amb l’intent de vendre per 11.000 milions d’euros la companyia de mòbils a Three Mobile, de l’operadora de Hong Kong Hutchison Whampoa. La Comissió Europea, però, no va permetre l’operació, xifrada en 13.200 milions d'euros.

Els partidaris de l’acord entre Liberty i Telefónica l'han justificat assenyalant la necessitat d’invertir en l’ampliació de la xarxa de banda ampla ultraràpida de Virgin Media i en la millora dels serveis mòbils d’O2 a xarxes 5G. Les dues empreses han tingut problemes de xarxa durant les setmanes anteriors a la fusió.