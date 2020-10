Terrassa, Sant Just i Sabadell, les ciutats amb més demanda per viure-hi després de la pandèmia

Els efectes del confinament comencen a notar-se al mercat de l'habitatge: els moviments dels usuaris dins de Fotocasa confirmen que la preferència, ara, és a la perifèria de les grans ciutats. Un estudi del portal immobiliari publicat aquest dijous mostra que les cerques s'han disparat per sobre del 100% a Terrassa, Sant Just Desvern, Sabadell i Rubí, en aquest ordre. El següent municipi en el rànquing és Sant Feliu de Llobregat, però perquè un creixement més baix de l'interès en els pisos de compra ha afectat la mitjana: en realitat, la cerca d'habitatge de lloguer creix en aquesta ciutat un 183%, cosa que porta Fotocasa a concloure que els barcelonins busquen traslladar-se a la perifèria.



Prova d'això és que a Barcelona és on es detecta més interès per l'habitatge de lloguer (una taxa que puja dos punts després del confinament i se situa en el 57%). Però també que la majoria d els deu municipis on més increment es detecta en l'interès per anar-hi a viure en règim de lloguer són a 10 quilòmetres de distància com a màxim de la capital: només amb Terrassa la separen 30 quilòmetres i amb Sabadell, Castelldefels i Gavà, 20.

El preu de l'habitatge a Espanya cau per primer cop en cinc anys

El llistat definitiu dels quinze municipis catalans on més s'ha incrementat l'interès per anar-hi a viure, sigui comprant o llogant, queda de la següent manera:

Terrassa (+121%) Sant Just Desvern (+111%) Sabadell (+109%) Rubí (+101%) Sant Feliu de Llobregat (+98%) Gavà (+86%) El Masnou (+83%) Mataró (+81%) Esplugues de Llobregat (+81%) Badalona (+78%) L'Hospitalet de Llobregat (+77%) Barcelona (+77%) El Prat de Llobregat (+75%) Sant Boi de Llobregat (+70%) Cerdanyola del Vallès (+66%)

En el cas del lloguer, encapçalen Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat; i en el de la compra, Rubí, Sant Just Desvern, Terrassa, Sabadell i el Masnou.